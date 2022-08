Nasvetov, kako olajšati začetek šolskega leta in tudi njegovo nadaljevanje, ste v zadnjih dneh zagotovo prebrali precej. V resnici je šola velika prelomnica za otroka, ki se bo še danes igral v vrtcu. Pa tudi pri malo večjih je začetek šole vedno neko vznemirjenje, hkrati pa spet trening živcev, volje in zgodnjega vstajanja. Vendarle pa si je treba naliti čistega vina. Konec počitnic prinese tudi mir v hišo. Vsi tisti, ki delamo od doma, bomo jutri zagotovo nazdravili. Ne bomo edini.

Počitnice trajajo devet tednov, nihče nima toliko dopusta, da bi sam lahko preživel s svojimi otroki toliko časa. Če imate ta privilegij, da delate od doma, pa so vaši ljubi otroci ves čas z vami. Med šolskim letom od enih, dveh popoldne, med počitnicami pa od trenutka, ko odprejo oči. Četudi ste jih vzgojili, da sami poskrbijo zase, ker ste – čeprav ste pet metrov stran – v resnici v službi, se decibelov, ki jih povzročajo otroški glasovi, ne da preslišati. Ni stvari, ki bi ta zvok zadušila. Še skozi slušalke, v katerih imate glasno glasbo, se sliši, ko se najstnici ali petelinčka iz prve triade spreta.

Tudi tisti, ki ne delajo od doma, si bodo odpočili. Starši, ki so se izmenjevali na dopustu ali pa v službenih turnusih, da otroci niso bili sami doma, babice in dedki, ki so se ponudili, da pazijo svoje čudovite vnuke, so že pred štirinajstimi dnevi opazili, da je nebeški sij njihovih malih angelskih vnukov zamenjalo nekaj bolj temačnega. Ne nazadnje si bodo odpočili tudi sosedi.

Ko boste naslednjič v skrbeh za svojega zlatega sončka, ki bo jutri zakorakal v šolo, se spomnite, da ste si še pred kakšnim dnevom zvečer nalili kozarec, da bi se umirili. Zdaj bomo pa nazdravili. Čeprav vemo, da se bo že kmalu treba umirjati – sploh ko boste imeli v enem tednu tri roditeljske sestanke –, užijmo tišino prvega šolskega dne. Naj se že začne!