»Vem, kaj si,« reče Bella Swan. »Povej. Na glas,« ji odvrne Edward Cullen. »Vampir.« To je gotovo dialog, ki se mi je najbolj vtisnil v spomin iz filma Somrak (2008), v katerem sta v glavnih vlogah zaigrala Kristen Stewart in Robert Pattinson. Še vedno ga znam na pamet z vsemi premolki in skrivnostnostjo.

Tako kot mnoge najstnice sem bila takrat obsedena z vampirsko sago, predvsem pa s skrivnostnim igralcem, ki je upodobil Edwarda. Kaj je bilo na njem tako privlačnega? Njegov lik ali on sam? Vem le, da sem prebrala knjige, Somrak gledala najmanj petkrat, proti koncu sage pa je vampirja že malce izpodrival volkodlak Jacob Black.

Četudi danes v zadregi priznavamo, kaj nam je bilo všeč v mladosti (domači še vedno kdaj, ko povem, da narodna glasba ni moja najljubša, spomnijo na moje dveletno navdušenje nad Modrijani in glavnim pevcem), me je novica o novem Bondu prijetno presenetila. Očitno smo že takrat vedele, da je nekaj na tem skrivnostnem moškem. Robertu Pattinsonu. Čeprav, roko na srce, vampirska saga ni bila ravno filmski presežek. Pattinson seveda že dolgo ni več le vampir. Nanizal je že vrsto izstopajočih vlog: od Batmana do Svetilnika in Odiseje, videla sem ga tudi v psihološki drami Die My Love, v kateri je zaigral z Jennifer Lawrence. Prav ob zadnjem filmu sem pomislila, da je svojega Edwarda že zdavnaj prerasel.

Zagotovo je eden bolj nenavadnih hollywoodskih zvezdnikov in zdaj, pri štiridesetih, tudi novi James Bond. Če smo leta 2008 za 22-letnikom vzdihovale predvsem najstnice, se bodo nad njim zdaj lahko navduševale različne generacije. Kar se za Bonda tudi spodobi.

Po mesecih ugibanj je torej jasno vsaj nekaj: Pattinson bo najbrž najbolj bledoličen med vsemi Bondi. Vsaj za nas, ki ga imamo v spominu predvsem kot vampirskega osvajalca. Morda pa je končno čas, da Edwarda Cullena prepustimo preteklosti in pozdravimo agenta 007.