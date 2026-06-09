Najdražja drva

Včasih se zdi, da se življenje norčuje iz tebe. Da se dogodki napletejo tako, da enostavno pomisliš, da si le lutka v predstavi življenja, ki jo upravlja nekdo drug. Spomnim se, da ravno v času, ko sem bila primorana najbolj varčevati, gledati, da evri niso šli za nespametne nakupe, nisem vedela, da mi je potekla vinjeta. Ker sem jo kupila v fizični obliki in si v telefon nisem s tremi klicaji zapisala, naj čez leto dni kupim novo, sem dobila kazen. Hudovala sem se, kdo se smeje, ko poskušam privarčevati nekaj evrov, potem pa me, meni nič, tebi nič, doleti več kot 300 evrov visoka kazen. Brez vinjete si ne bi upala peljati niti iz Dramelj do Celja. Kaj šele v Ljubljano!

Da imamo v družini enega gozdarja pa še enega, ki se šola v tej smeri, je pomembno za zabavni kontekst naslednje zgodbe, ki je povezana z izpuhtelo možnostjo zaslužka. Moji domači se kot mnogi v Sloveniji ogrevajo na drva. Opravljajo težka dela podiranja, razreza lesa in zlaganja, da je pozimi toplo. Večinoma so na seznamu bukova drva, nazadnje je bilo tudi nekaj gorskega javorja. Med slednjim se je pojavil tudi redek in cenjen javor rebraš. Nekateri mu pravijo »slovenska ebenovina«, saj velja za eno najdražjih vrst lesa na evropskih dražbah. Iz njega izdelujejo jahte, pohištvo, glasbila … Da je rebraš, ki za razrast potrebuje posebne razmere, se ponavadi vidi šele, ko ga olupiš oziroma razžagaš.

Ko ga je oče že razžagal na metre, je videl njegovo valovito strukturo, s pomočjo bratov pa ugotovil, da gre res za javor rebraš. A bilo je že prepozno. Za nameček se je mlajši brat le dan po tem na predavanjih učil, kakšen je ta javor in kako so ga že mnogi nepoznavalci podobno kot naš oče razžagali za drva. Da je bil oče besen, je jasno. Morda pa bo na koncu vendarle privarčeval pri ogrevanju – ob prasketanju drv ga bo grela še jeza, iz peči pa bo namesto violine slišati melodijo jokajočega lesa.