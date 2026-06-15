Najslabši upravnik

Največja grožnja življenju, kot ga poznamo, je povezana z naravo in našim vplivom na planet. A veliko okoljskih dni je letos že mimo, ne da bi zbudili kakšno pozornost. Več pozornosti dobi narava, ko se ne obnaša po naših pričakovanjih in na nas v čedalje krajšem času spusti čedalje ogromnejše količine vode ali nas opominja z orkanskim vetrom.

Nekoč so ljudstva v primerih suše ali poplav in podobnega celo žrtvovala ljudi, da bi jim bila narava naklonjena. To se v naravi namreč spreminja. Sonce pa vsak dan vzide (oziroma se Zemlja tako obrne), daje energijo vsemu življenju, in tudi zaide. Brez kakih zahtev po čaščenju in molitvah. Tako deluje tudi Luna, spet brez potrebe po čaščenju.

Zelo zadovoljni smo lahko s tem, kar ta planet daje, brezplačno in brez zahteve po čaščenju. A človek ne deluje na ta način, želimo več in več. Da bi vsi imeli več in več, pa tudi ne gre. Zato so nastale drugačne vere. Na tem svetu je treba potrpeti, da bo nepopisno lepo po njem. Nadzor mora biti, zato bodo bojevniki naše vere sprejeti v hišo slavnih herojev ali bodo dobili 12 devic ali pa odpustek vseh grehov, kakšen naziv in direktno vozovnico v krasno življenje.

Ni greh, če pod mečem ali pod dronom umre večje število drugačnih, naj bo to po barvi, veri, socialnih razmerah ali rojstnemu kraju, včasih tudi po spolu. Tudi ni greh ropati narave, z lopatami ali buldožerji, onesnaževati vodo s kemikalijami in milijoni ton plastike ali zrak s kurjenjem nafte. Ni nam všeč, ko se podraži hrana, še manj, ko se podražijo goriva.

A to je neposredno povezano s tem, kako ravnamo z naravo, ki je bila nekoč sama po sebi božanska, potem pa prešla v upravljanje človeka. To ni zelo dober upravnik, kar je umetna inteligenca v več fikcijskih filmih že nesporno ugotovila. Brez čustev, s podatki. Teh ljudje niti nočemo videti, saj nas zanimajo današnji dogodki, ne velike grožnje za prihodnja leta. Zato pa grem objet drevo.