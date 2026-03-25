Darilo za materinski dan: nakit, bon ali samo objem?

V Sloveniji je danes materinski dan, praznik, ki se je začel spet obujati z našo osamosvojitvijo. Čeprav njegovi zametki pri nas segajo v prejšnje stoletje, v obdobje med obema svetovnima vojnama, se je v socializmu izgubil, zdaj pa je iz leta v leto bolj (tudi potrošniško) živ.

Tako kot je iz ZDA prišlo marsikaj, naj bo dobrega ali slabega, se je tudi praznovanje materinskega dne v sodobnem pomenu začelo na drugi strani luže. Sprožila ga je Američanka Anna Jarvis, učiteljica in vernica, ki je 10. maja 1908, tri leta po mamini smrti, v njen spomin pripravila spominsko slovesnost, na kateri se je poklonila tudi vsem materam iz njihovega cerkvenega okolja. Ta datum je v zgodovini zapisan kot prvo praznovanje materinskega dne. Začelo se je v mestu Grafton v Zahodni Virginiji, ideja pa se je hitro razširila po ZDA in takratni ameriški predsednik Woodrow Wilson ga je leta 1914 razglasil za uradni državni praznik. V ZDA ga praznujejo drugo nedeljo v maju in datum so prevzele tudi nekatere države v Evropi. Slovenija je v tem unikatna, saj se datum slovenskega praznika navezuje na cerkveni praznik Gospodovega oznanjenja, ki simbolno poudarja materinstvo.

V nekdanji državi nam za materinski dan ni bilo mar, pomembnejši in bolj tehten se je zdel tisti drugi praznik, prav tako posvečen nežnejšemu spolu. Ob 8. marcu je bilo vedno v zraku nekakšno prešerno razpoloženje, moški so se opremili z nageljni, ženske pa so jih bolj ali manj veselo sprejemale. V kolektivnem spominu pa je ostalo, da so bili na ta dan najbolj prešerno razpoloženi tisti, ki naj sploh ne bi bili v središču pozornosti.

Te dni z vseh koncev vabijo na praznovanje materinskega dne, zastavljajo se vprašanja, kako na izviren način razveseliti mame in kakšno unikatno darilo jim kupiti. Med opcijami se omenja nakit in celo najbolj brezosebno darilo, kar jih je mogoče dati nekomu, ki ga dobro poznamo, nakupovalni bon. Bi zadoščal samo objem, ki pride iz srca?