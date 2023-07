Naključja, ki to niso

Sredi devetdesetih, še v naših newyorških časih, smo v soseščini, streljaj od postajališča zračne gondole, ki vozi na otoček Roosevelt, radi zavili v slaščičarno in prodajalnico, ki se imenuje Serendipity. Že samo ime je mikalo. V slovenščini je serendipity srečno naključje, presenečenje, ki pride brez opozorila. Nekaj, česar ne pričakujemo.

Serendipity je v resnici čarobna beseda, ki odpira vrata v svet nepričakovanih, a zaželenih izkušenj. Menda izvira iz zgodbe pisatelja in politika Horacea Walpola o treh princih iz Serendipa (staro ime za Šrilanko), ki so premogli poseben dar in na svojem popotovanju vseskozi naključno odkrivali imenitne stvari, ki jih niso niti iskali.

Nazaj v newyorški Serendipity, ki je med drugim navdihnil tudi filmarje; v njem so snemali kultno Ljubezensko zgodbo (Love Story) ter romantični celovečerec z naslovom Serendipity o fantu in dekletu, ki ju usoda združi in loči in … V ikonično slaščičarno so rade zahajale znane osebnosti, denimo Andy Warhol, Cary Grant, Marilyn Monroe, zdaj je v njej mogoče srečati Beyoncé in sestre Kardashian. Nekoč sem med srkanjem hišne specialitete, vroče čokolade frrrrozen, pri sosednji mizi zagledala igralca Mickeyja Rourka, ki smo ga tedaj vsi oboževali zaradi filma Devet tednov in pol. Ko je opazil, da ga gledam, je prikupno dvignil svoj kozarec vroče čokolade in mi nazdravil z nasmehom. Naredil mi je dan.

V spomin na Serendipity, kjer smo v čarobnem prostoru z belimi marmornatimi mizicami in stoli z naslonjali v obliki srca včasih praznovali tudi kakšen rojstni dan, doma hranimo njihovo lučko z vitražem tiffany, ki je posvetila tudi v tokratni navdih.

In kot je dejal legendarni John Lennon, ki je prav tako rad živel v New Yorku: Življenje je tisto, kar se ti dogaja, medtem ko si zaposlen z drugimi načrti.