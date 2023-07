Naključni potrošnik

V članku lahko preberete

Med nekaj desetletij trajajočo potrošniško kariero sem se navadil, da ob vstopu v nakupovalno središče vklopim avtomatskega pilota. Je enostavno in hitro. Nakupovalni listek, ki ga hranim v kratkoročnem spominu, povežem z zemljevidom trgovine, ki ga skladiščim v dolgoročnem spominu. Brez razmišljanja grem od police do police in do blagajne, se predstavim s kartico za popuste in plačam. Vklopljeni avtomatski pilot je zagotovilo, da bo kupoval razum, ne skušnjava.­ Avtomatski pilot ve, kje so čebula, lepilni trak in jogurt po najugodnejši ceni v radiju 20 kilometrov. Če avtomatskega pilota ne bi vklopil, bi iz nakupovalne katedrale pritovoril tudi nov komplet izvijačev, sredstvo za poliranje kovinskih površin in za pol košare krame, ki je res ne potrebujem.