Napad pametne sove

Verjetno se še spomnite kaset, ki so obljubljale, da se lahko v samo nekaj tednih naučite posameznega tujega jezika. Ob poslušanju si besede ponavljal sam zase. Danes te v aplikaciji pri tem nadzoruje zelena sova.

Soustanovitelj aplikacije duolingo Luis von Ahn je pred leti povedal, da je hotel ustvariti nekaj, »kar bi vsem omogočilo dostop do izobraževanja«. Zadeva je uspela. Brezplačna aplikacija ima danes več sto milijonov uporabnikov po vsem svetu, vsak mesec si jo naloži več kot 13 milijonov ljudi, ki se lahko učijo več kot 40 jezikov. In pri tem je sova Duo vztrajna nekajkrat bolj kot najbolj zagrizene žive učiteljice.

Deluje po principu igrice, zbiraš več različnih stvari, na lestvici najboljših pa zagotovo nočeš biti zadaj. Ker je sova modra, čeprav je zelena, te spodbuja k sprotnemu delu. Zato te opominja, da ne prekineš niza, za kar vsak dan dobiš nagrado, ki ni nič drugega kot nov digitalni plamenček. Tudi pohvale rada deli, zlasti če na nekaj vprašanj zaporedoma pravilno odgovoriš. Pozitivna vzgoja.

Dokler sovo ubogaš, je vse v redu. Potem pa pride dan, ko ne narediš vaj. In ti pošlje eno sporočilo pa drugo, tretje … Začne čustveno izsiljevati. Da te pogreša. Celo solzo potoči! Potem začne pošiljati mejle. Šele po nekaj mesecih obupa. In ko si že mislil, da si rešen, pride obletnica. Pri meni je bila ta teden. Sovica mi je v elektronski pošti čestitala za »duoletnico« in me, pozitivna, kot je, takoj povabila, da preverim, kaj še znam. Ko sem odprla aplikacijo, se me je tako razveselila, da sem podlegla. Takoj mi je dala nove naloge za preverjanje znanja. Super je šlo, spet sem dobila plamen, sova je bila pa spet pametna: »Nekdo je lačen znanja.« Saj ne veš, ali bi se smejal ali se tepel po glavi, ker te je spet na finto vrgla digitalna sova, ki obvlada čustveno izsiljevanje.