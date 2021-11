Narodna sprava bo nujna

Trafika v podhodu železniške postaje. Država je zaostrila ukrepe za obvladovanje epidemije koronavirusa. Mlada trafikantka v zadregi reče, da mora preveriti, ali izpolnjujem pogoj PCT. Takšna navodila, da ima. »Narobe bi se mi zdelo, če me ne bi vprašali,« ji rečem tačas, ko iz žepa vlečem mobilec s kodo QR. »Še vaš osebni dokument, prosim,« reče še bolj v zadregi. Začnem odvezovati nahrbtnik, v katerem imam osebni dokument in denarnico. Zadeva traja nekaj minut. Mlajšega moškega, niti ne več mladeniča, z operacijsko masko, ki je za menoj vstopil v trafiko, moja »logistika« očitno hudo vznemiri. Živčno prestopa z noge na nogo. Nato ga potrpljenje mine in reče trafikantki: »Dajte meni samo cigarete.« Slednja mu pojasni, da bo moral tudi on dokazati pogoj PCT. In če ga lahko tačas kar pripravi. Sekunda molka, nakar moški izbruhne: »Drhal fašistoidna!«. Pri tem izvleče mobilca, fotografira trafikantko in zagrozi: »Se vidimo na facebooku.« Ter odide.

Nisem še dobro zavezala nahrbtnika, kar punca skoči izza pulta s svojim mobilcem in se podviza za arogantnežem: »Hej, gospod!« Tip se obrne, ona ga fotografira in reče: »Tako, moja fotka gre na facebook, vaša pa na policijo.«

Ko sem zapuščala trafiko, sem moškega še kar videla postopati po podhodu in pogledovati proti trafiki. Trafikantka pa je tačas na telefonu že imela policijo …

Imunolog dr. Alojz Ihan se je pred dnevi javno opravičil »zaradi nekaj stanovskih kolegov, ki so v najhujšem zagonu epidemije /…/ dobesedno izgubili pamet in moralno razsodnost« in se retorično vprašal: »Mar zares užitek poceni nastopaštva na socialnih omrežjih odtehta žrtve med bolniki, za katere smo kot zdravniki sicer dolžni skrbeti?«

Kdo se bo opravičil trafikantkam, trgovcem, sprevodnikom, cvetličarkam, policistom, vratarjem, gostincem, redarjem …? Facebookov Zuckerberg, ki je dopustil, da je Facebook postal orožje za linčanje?

Ko bo vojne z virusom konec, bomo potrebovali veliko narodno spravo.