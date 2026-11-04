Narodni zaklad

V teh dneh praznuje 80. rojstni dan eden od mojih najljubših krajev – naša mestna knjižnica.­ Leta 1946 so ustanovili knjižnico Janka Premrla in jo čez sedem let preimenovali v Mestno knjižnico in čitalnico Idrija. Svojo prvo žepnino – ko tega izraza sploh še nismo poznali in sem postajala bralka v nekdanji skupni državi – sem namesto za sladoled dala za članarino. Preberite tudi: Šest ličnih bralnih hišic zraslo tudi na Cerkljanskem Nikoli mi ni bilo žal, saj je bila knjižnica vsa ta desetletja moje pribežališče. Po raziskavi iz leta 2024 kar 42 odstotkov prebivalcev Slovenije v dvanajstih mesecih ni prebralo niti ene knjige. Knjige pri nas niso poceni, a to vsem, ki si želijo brati, ne more preprečiti, da ne bi posegali po knjigah. V državi deluje skoraj tisoč knjižnic; od splošnih do ...