Nasmeh Aste Vrečko

Vsako jutro me v elektronskem nabiralniku pričaka sporočilo, kakšne bodo delovne obveznosti ministrice Aste Vrečko. Ministrica za kulturo bo podpisala sporazum o sodelovanju. Ministrica se bo udeležila konference o kulturni politiki. Ministrica bo sodelovala na javnem posvetu o zelenem prehodu, podpisala pogodbo o sofinanciranju obnove gradu, odprla prenovljen muzej, odšla na regijski obisk, koncert simfonikov, na gledališko premiero, obiskala bo snemanje dveh novih slovenskih filmov.

Čez uro ali dve sporočilo dobi še fotografijo: ministrica je nasmejana, stoji v sredini skupinske slike, rokuje se, objema, govori v mikrofon, v prvi vrsti sedi na festivalski projekciji ali rock koncertu, s čelado se sprehaja po gradbišču, čestita, podpisuje, zre naravnost v svetlo kulturno prihodnost. Tu in tam se pojavi še v kakšnem podkastu ali intervjuju, kjer Slovencem polaga na srce, naj cenijo kulturne dosežke. Govori o osebnih izkušnjah, v vlogi koordinatorice stranke komentira aktualne teme. Tudi njen facebook je odsev nekoga, ki dela za narod. Nobena pot zanjo ni predolga, nobena ura prepozna.

V Sloveniji smo doslej imeli 15 vlad, nekatere so imele zaradi odstopov več kulturnih ministrov. Mnogih se komaj spomnimo po imenu, še manj po videzu. Stavim, da nobenega od predhodnikov aktualne ministrice nismo tolikokrat videli in slišali. Če pogledamo stvar z distance, je za to možnih več razlogov: ali doslej še nismo imeli ministra, ki bi toliko delal, ali pa še ni bilo toliko elektronskih poti, po katerih bi se nam lahko oglašal. Lahko pa – in to je morda najverjetneje – ima ministrica najbolj učinkovito ekipo za odnose z javnostmi v državi.

Če bo šlo tako naprej, bodo prihodnji ministri lahko mirno ostali doma. Dovolj bo, da bodo imeli dober signal, urejeno frizuro in nasmeh v pravem kadru.