Navade močnejše od tehnologije

Pokvaril se nam je pralni stroj, nič takega. Po štirinajstih letih zvestega služenja je čas za mladega naslednika. Vendar ne. Mojster, ki se je za 60 evrov pripeljal na ogled, nas je informiral, da to sploh ni potrebno, razen če nas zanima nov stroj, ki je že »smart«. Pri tem je zastavil pomembno vprašanje: Katere programe pa uporabljate?

Pomislila sem, kaj vse je napisano okoli okroglega gumba: belo perilo, sintetika, občutljivo perilo, program za srajce in poslovna oblačila, športna oblačila, program eco za kratko pranje, kratek program (ne vem, kakšna je pravzaprav razlika), pa temno perilo, impregnacija, svila, volna … Jaz uporabljam en in isti ekspresni program: 30 stopinj Celzija, 30 minut. Za brisače, posteljnino in kuhinjske krpe občasno program za belo perilo. Novega »smart« izuma, ki samodejno prilagodi parametre pranja tudi glede na trdovratnost madežev, očitno ne potrebujem. Mojster je odšel z našim starim strojem in se bo tudi vrnil z njim.

Pomislila sem, kaj vse imamo doma in kaj od tega sploh uporabljamo. Sušilni stroj mi ponuja prav tako neverjetno sušilno lestvico, a vedno izberem bombaž »za v omaro«. Tudi pečica v kuhinji ima narisanih najmanj deset vrst peke, jaz pa pritisnem 180 stopinj Celzija v programu ventilacije, pa naj bo notri torta ali nadevana telečja prsa. Podobno je pri kuhalni plošči – še nikoli nisem nastavila »boost«, še manj pa »timer«. Raje pogledam na uro na steni. Da o multipraktiku sploh ne govorim: kaj vse bi lahko rezala, stepala, gnetla, strgala, lahko bi mi natančno narezal julienne zelenjavo ali pomfrit. Ne – jaz multipraktik uporabljam kot drag mešalnik, režem pa še vedno s slabim nožem na stari leseni deski.

Tehnologija napreduje, programov je vsako leto več, jaz pa vztrajno živim v enem samem – 30 stopinj Celzija, 30 minut. Če bi mi kdo na stroj napisal gumb za vse, bi verjetno prvič v življenju izkoristila vse funkcije, ki obstajajo.