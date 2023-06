Ne glejte gor

Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta spet osrednja novica britanskih medijev, tokrat, ker sta razdrla večmilijonski posel s ponudnikom pretočnih vsebin Spotify. Od podpisa 20-milijonske pogodbe leta 2020 sta zakonca namreč producirala eno samo epizodo podkasta Archetypes, v katerem naj bi vojvodinja gostila močne ženske.

Ravno zadnjič mi je prijateljica razlagala, da ji telefon kar naprej ponuja članke o črnih ovcah britanske kraljeve družine z mastnimi naslovi, ona pa jih vedno znova klikne. Ni edina. Rdečelasca in njegovo igralko, ki je postala princesa, nekateri strastno sovražijo, ker sta z eksplozivnim intervjujem z Oprah in izdajo Harryjeve avtobiografije Rezerva na najbolj znano britansko družino vrgla kar nekaj lopat gnoja in ljubljeni kraljici Elizabeti pokvarila zadnja leta na Zemlji. Spet drugi ju vidijo kot junaka, ki sta se uprla okosteneli rodbini, v kateri ne manjka ne rasizma ne škandalov. Vsi, prvi in drugi, prebirajo novice in o slavnem paru tračarijo pri gostilniških omizjih.

Sedemnajstega junija, medtem ko prebiramo novice o britanski kraljevi družini, je svetovni dan boja proti dezertifikaciji in suši. Sušnih območij je danes že več kot 40 odstotkov kopenske površine, na ogroženih območjih živita dve milijardi ljudi, 50 milijonov pa jih bo po ocenah do leta 2030 moralo zapustiti svoj dom.

V apokaliptični komediji Ne glej gor študentka astronomije, ki jo igra Jennifer Lawrence, in njen profesor, ki ga uteleša Leonardo DiCaprio, odkrijeta komet ubijalec, ki se približuje Zemlji in bo čez šest mesecev trčil vanjo. Težava je, da ta vest nikogar prav zares ne zanima. Novica o tem, da se Zemlji bliža gora v velikosti Mount Everesta, je preveč neprijetna in deprimirajoča za sodobnega človeka, ki raje išče uteho v zlaganih podobah na družbenih omrežjih. Zveni nekam znano, kajne?