Ne (pre)daj se, Ines!

Vedno sem se spraševala, o kom govori Rade Šerbedžija, ko recitira svojo Ines: O ženski, ki je pisala pisma na posebnem papirju, živela v podnajemniški sobi v Zagrebu, imela dober stil in je bila hkrati dama in preprosto dekle. »Ne daj se, Ines.« Čeprav obstaja nekaj teorij, da bi to lahko bila Dalmatinka, ki jo je Arsen Dedić srečal v svojih študentskih in boemskih letih in potem o njej napisal pesem – ki jo je v kolektivni spomin generacij sicer katapultiral Šerbedžija –, ostaja to ena največjih neznank jugoslovanske popkulturne zgodovine.

Toda jugoslovanska glasba je bila polna žensk, ki jih nikoli nismo zares spoznali, a smo bili prepričani, da jih poznamo. Še več: da obstajajo. Prljavo kazalište je pelo o Marini, Novi fosili o Tonki in Mileni, ki diši po jabolkih in potuje vsako jutro ob pol sedmih, Srebrna krila o Ani, Balašević o še enem dnevu brez Ankice in tudi Andrej Šifrer je imel svojo »stoj, Marija«, Hazardi pa Andrejo.

Ena redkih zgodb, o katerih vemo skoraj vse, je bila Selma. Protagonistka ene najlepših ex yu balad je namreč navdihnila pesnika Vlada Dijaka, ki jo je pospremil na vlak in ji rekel: »Selma, ne nagibaj se čez okno.« Iz tega stavka je nastala pesem, iz pesmi hit, iz hita pa legenda. Selma je vse življenje poslušala skladbo o sebi, in ko je januarja letos umrla v 92. letu starosti, so mediji po Balkanu pisali, da je odšla »muza skupine Bijelo dugme«.

Vse te Selme, Tonke, Milene, Ines so danes del nas. Kot del ljubezenskih zgodb, ki se morda nikoli niso zgodile, kot mladost, ki je minila, kot del države, ki je razpadla, in sveta, ki ga ni več. A ostali so spomini, ujeti med podnajemniške sobe, nočne vlake in imena žensk, o katerih še danes ne vemo povsem, ali so bile resnične. Toda bistvo je drugje. Je v tem, da ima vsak svojo Ines – nekoga, ob komer je lahko vedno mlad.