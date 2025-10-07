  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Ne zlati, sivi maturanti

    Letošnjo pomlad sem nekakšen maturantski šok doživela tudi sama. Nekdanja sošolka, danes pa kolegica v službi, me je opomnila, da prihaja naš trenutek.
    Priprave na 40. obletnico mature, ki je zaradi usmerjenega izobraževanja v resnici nismo imeli, prinese tudi brskanje po spominih in iskanje izgubljenih stikov. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Priprave na 40. obletnico mature, ki je zaradi usmerjenega izobraževanja v resnici nismo imeli, prinese tudi brskanje po spominih in iskanje izgubljenih stikov. FOTO: Jure Eržen
    Urša Izgoršek
    7. 10. 2025 | 05:00
    2:50
    A+A-

    »V petek praznujemo xy obletnico mature. Veseli bi bili, če bi o tem dogodku poročali v vašem časopisu.« Nekoč so bile takšne prošnje precej običajne, zdaj jih v uredništvu dobimo le še redko, skorajda nikoli. Tisti xy je imel širok razpon, lahko je pomenil 40., 50., 60. ali celo 70. obletnico. Še nedolgo nazaj so se mi vse zdele osupljivo visoke. Sami si lahko izračunate starost maturantov, ki so se v šolskih klopeh zadnjič družili pred sedmimi desetletji, in si predstavljate, kako zdesetkana je takšna druščina.

    Letošnjo pomlad sem nekakšen maturantski šok doživela tudi sama. Nekdanja sošolka, danes pa kolegica v službi, me je opomnila, da prihaja naš trenutek. Že 20 let je zvenelo veliko, le kaj naj rečem ob številki 40. Ob tej si lahko polaskaš le na en način: da imaš neprecenljive življenjske izkušnje in da si (domnevno) dosegel stanje, ko te skoraj nič več ne spravi iz tira. Ker sta bolezen in smrt zadnje mesece nekajkrat udarili zelo blizu, si vesel, ker si še vedno tu.

    Dogovarjanje o srečanju se je preselilo na družbena omrežja, predloge pa so izpodrinili šale in videi, tudi o starih sošolcih, ki se po gasilskem slikanju ne morejo več pobrati s tal. Kot da se v 40 letih ni nič spremenilo! Sprva dogovorjeni spomladanski termin smo premaknili na jesen, ko »bomo po dopustih spet vsi tu«. Prvi oktobrski termin smo nato zamaknili proti koncu meseca, a so nam načrte prekrižale krompirjeve počitnice, ker »spet ne bo nikogar tu«. Enkrat se bomo že dobili.

    Do takrat se lahko posvetimo detektivskemu iskanju izgubljenih stikov. Prav neverjetno je, kako se v tako majhni državi za nekaterimi zabrišejo vse sledi. Najbrž ne po naključju. Tisti, ki smo ostali povezani, pa pred srečanjem krpamo spominske luknje in se čudimo, česa vsega iz tistih let še ne vemo drug o drugem. Ali smo le pozabili? Naslednje druženje bo priložnost, da v več kot štiridesetletni mozaik vstavimo manjkajoče koščke. In ustvarimo nove.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Primitivec na delu

    Najprej nisem mogla verjeti, da sploh prav vidim. Sedežna sredi gozda? Strmela je tudi moja psička.
    Urša Izgoršek 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Bogataši iz gozda

    Nabiralništvo je postalo trend, v katerem vse bolj uživajo tudi moški, ponekod pa se z njim menda ukvarjajo predvsem premožni.
    Urša Izgoršek 29. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    »Če bom jaz nosila poročno obleko, boste pa tudi vi malce potrpeli«

    Medtem ko je ženska pred poroko obredla vse trgovine v bližnji in daljni okolici, je med moškimi obstajal tihi konsenz, da imajo stvari pod nadzorom.
    Urša Izgoršek 1. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tragedija v hribih

    Gorski reševalci: Spreletel nas je srh v obliki krika 'plaz'

    Kraj reševalne akcije je v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obiskal tudi njegov hrvaški kolega Davor Božinović.
    6. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nepričakovana sprememba na vrhu slovenskih smučarskih skokov

    Borut Meh se poslavlja od položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.
    Miha Šimnovec 6. 10. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    obletnica matureiskanje stikovobujanje spominov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Francija

    Lecornu išče rešitev za čedalje hujšo politično krizo v državi

    Po najkrajšem mandatu v sodobni francoski zgodovini odhajajoči francoski premier začenja dvodnevna pogajanja.
    7. 10. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Neksus

    Ustvarili smo svojega nadzornika

    Hararijeva najnovejša knjiga Neksus dopolnjuje vsa dela, v katerih je že opisoval razvoj informacij skozi zgodovino sveta in njihove stranpoti.
    7. 10. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dvoletna pogodba

    Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

    Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
    7. 10. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dvoletna pogodba

    Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

    Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
    7. 10. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo