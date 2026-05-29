»Imam dobro plačo v uglednem in stabilnem podjetju. Imam veliko kmetijsko posestvo in nekaj konjičkov. Uživam pri svojem delu. Naj to zamenjam za župansko kandidaturo? To je najslabša služba na svetu. Kandidat za župana si uniči lep kos življenja. Mislite, da bom kandidiral?«

Približno tako mi je odgovoril eden od iskanih županskih kandidatov. Potrdil je mojo teorijo negativne selekcije. Negativna selekcija je nov družbeni red, ki se postopoma izrodi iz demokracije. Možakar je prestal že toliko volilnih postopkov, da natančno ve, kaj vse je treba narediti, da nekdo postane župan.

To je najslabši poklic na svetu, ker se prej ali slej zameriš skoraj vsem. Eni glasujejo zate, ker bi radi od tebe posel, drugi bi radi parcelo, tretji novo cesto. Nogometaši bi nogometna igrišča, košarkarji tista s koši, kolesarji kolesarske poti, hokejisti in tisti, ki jim je všeč curling, pa dvorane z ledom. Mame bi imele vrtce, mladina bi žurala vse noči, upokojenci bi spali, duhovniki bi imeli prenovljene cerkve, profesorji zahtevajo knjižnice. Če jim župan ne ugodi, je lopov, če jim ugodi, pa še večji, ker imajo oni novo, novo in še enkrat novo prošnjo v obliki zahteve. Vseh zahtev ne more uresničiti, zato prej ali slej zmanjka prijateljev. Ostanejo tisti, ki lahko kaj srkajo iz proračuna.

Ali vsi ti kandidati, ki se ponujajo za funkcije, vedo, kako bodo skrbeli za skupnost, kaj vse je treba narediti, kako izpeljati postopke, kako in s kakšnimi kadri lahko občina dobi občinski prostorski načrt, na primer? Če kandidat za funkcijo o poslu nima pojma, zakaj sploh kandidira? Tisti, ki najbolje pozna pot, se nanjo raje ne odpravi, zato pa se zelo pogumno, z veliko praznimi obljubami, odpravijo tisti, ki si upajo. Zato nam vladajo zelo mišičasti, pogumni ljudje brez predsodkov, ne tisti, ki znajo ali še kaj dajo na dano besedo. Ne skrbi jih, kaj bo o njih pisala zgodovina in kako bodo posledice njihovega dela nosili otroci. Tudi zgodovino bomo ukrotili, pravijo.