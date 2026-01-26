Neizbrisne sledi

Izkazalo se je za kar precejšnjo ironijo, da je nekdo, ki so ga uredniki določili za napoved veselega decembra, ker bi znal od razpoložljivih peres to storiti najbolj lahkotno, ves ta december potem preživel med radostnimi druženji ter diskretnim žalovanjem in kljuvajočimi eksistencialnimi vprašanji.

Povsem mogoče je, da se nas izginotje nekaterih dotakne toliko ali še bolj, kot se nas je njihova prisotnost, da občutimo veliko izgubo, luknjo, praznino; da tavamo, blodimo, ne vemo, kam z vso to bolečino; da mrzlično brskamo po svojih spominih in spominih tistih, ki so o njih poslušali, ne pa jih poznali, in po vsakršnih malih oprijemljivih dokazih o tem, da so nekoč bili, čeprav jih zdaj več ni.

Kajti stik je lahko kratek in bežen, in kaj je to proti večnosti, ampak hkrati je lahko tako intenziven, da je njegov učinek večen. In ljudje bodo sodili, kot da je treba o vsem imeti mnenje, in sestavljali lestvice, čigava smrt lahko bolj boli – kakor da ena bolečina ni dovolj. Doživljamo, čustvujemo drugače, odziv na izgubo pa je nepredvidljiv – zakaj bi se za to morali kriviti in zakaj bi o tem pridigali drugim?

»Dovolite si občutiti vse mogoče. Ko nekoga izgubite, počnete nore stvari,« je nedavno izrekla Patti Smith. Ker v žalovanju ni pravil: prihaja v valovih in ima lahko neomejen rok trajanja. Marsikdo tudi pravi, da ob tem, ko žalujemo za nekom, žalujemo za neko verzijo sebe.

S. mi je po tem, ko sva se, kot se je pokazalo pozneje, videla drugič in zadnjič, svetoval, naj oblačila v kovček zlagam tako, kot bi igrala tetris. Metafora za življenje? Še zdaj se vsakič, ko pakiram, spomnim nanj in se držim njegovega nasveta – čeprav jih zdaj še zvijam, kot sem videla pri Marie Kondo. Nekateri ljudje ti pustijo sled – in da jo neguješ v sebi, mi pravi prijateljica, je največ, kar jim lahko daš.