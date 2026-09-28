Nekaj mogočnega v nas

Vsi najbrž čutimo, da je nekje še nekaj, česar večinoma ne moremo natančno umestiti, lahko pa nam olajša vsakdan. Različna imena ima, nihče pa zares ne trdi, da ne obstaja. Ljudje se prerekajo o imenih in opredelitvah, a gotovo vse najbolje delujejo v ljubezni in svetlobi. Čarovnice in magi so temu rekli uroki. Ti spreminjajo realnost v dobro ali slabo, po tem so se razlikovale dobre in slabe čarovnice. Čeprav so v nekem času vse inteligentne in bolj podjetne ženske obveljale za čarovnice in povsem neupravičeno končale slabo. Kristjani temu pravijo molitev. Načeloma ta ne more biti taka, da privošči sosedu, da mu pogine krava in tri kokoši. Za tako molitev bi verjetno morali k spovedi in pospešeno moliti za dobre stvari. V novejšem času je za to prišel še imenitnejši izraz. Spiritualisti ...