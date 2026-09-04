Neokusno otipavanje

Ne vem, ali ga obvladajo tudi drugje po Evropi, toda otipavanje postaja nacionalni hobi. Samo v najbližje nakupovalno središče je treba stopiti in na oddelkih sadja in zelenjave boste priča strastnemu izživljanju. V tem so ženske vsaj tako dobre kot moški. Preden, denimo, kupijo jabolko, ga prebožajo in pretipajo z vsemi petimi prsti, prestavijo iz ene dlani v drugo, poznavalsko obrnejo proti svetlobi in šele potem – morda kupijo. Trikrat pretipajo vsak paradižnik, šope banan naravnost mesarijo, solatne glave na brzino očistijo že na oddelku, grozdje pa pokusijo kar tam, pri gajbicah. Če je sladko, gre v vrečko. Če ni, človek vsaj sit odide iz trgovine. Skratka: prizori kot iz dokumentarca o vedenju lačne živine pri koritu. Otipavanje preraste v pravi stampedo v času akcij: ste si kdaj ...