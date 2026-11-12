Zagrešil sem res težko popravljivo napako. Povabil sem štiri prijatelje na večerno druženje, jim ponudil piranske liste z jurčki, vse je bilo skoraj tako, kot mora biti. Celo nad briškim vinom se niso pritoževali. Proti koncu, blizu Lidijine dobre sladice, sem si privoščil eksperiment v obliki buteljke znanega španskega penečega vina. Družba se je branila v slogu: »Pa ne še tega!« Tri dni prej sem namreč v trgovini pri dodobra založenih policah z vini ugledal znanca, ki je dal v voziček steklenico. Ker je videl, ali pa si je samo domišljal, da sem po naravi in poklicu radovedne sorte, je kar sam rekel: »Z maligani sem že pred časom opravil. Z alkoholom nimam več nič.« Pokazal mi je buteljko z nič odstotkov alkohola. Moja roka je kar sama segla na polico, na kateri me je čakala ta španska ...