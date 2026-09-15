Nič več v modi

Če si bil res velik frajer, potem so ti rekli, da si jackson. Ker ni bila skrivnost, da je največji med največjimi Michael Jackson. To je bilo pred vsemi razkritji.

Spominjam se, kako je prišel na oder s tisto svetlečo rokavičko in zoknci, kako je hodil naprej in se pomikal nazaj, nato se je zavrtel kot baletka, se ustavil na prstih, potisnil klobuk na oči, pisknil in se prijel za mednožje.

Nisem mogel verjeti svojim očem, česa takšnega sem bil vajen od prostakov na dvorišču, zdaj pa to dela glavni frajer na odru! V trenutku sem začutil, da sva povezana, nenazadnje so moda simbol poguma, plodnosti in moči.

Kot otroci smo se pred prostim strelom, ko smo na dvorišču igrali nogomet, vedno z roko zaščitili, čeprav ni bilo nikoli realne nevarnosti, da bi nas kaj tako močno zadelo. Glavni sovražnik je bila kovinska prečka na kolesu.

V srednji šoli je bil največji frajer Johnny Depp, ki je v filmu Cmera (Cry Baby) upodabljal uporniškega rockabillyja s tatujem in vžigalico v ustih. Spominjam se, kako se je s čoperjem brez čelade in s popolno frizuro pripeljal pred dom svoje simpatije.

Dekle ga je gledalo skozi okno, in ko je stopil z motorja, si je z roko popravil dragocenost v kavbojkah. Kar stopila se je, takšen frajer je bil. Na ta prizor pomislim, kadar mi kdo pove šalo, zakaj tovornjakar vsakič brcne v kolo, ko stopi iz kabine.

Skozi čas so moda zdrsnila s piedestala simbola moškosti, danes redko vidimo kaj podobnega. V glavnem se pojavljajo v hollywoodskih filmih kot nekaj smešnega, grdega, nerodnega in nepraktičnega.

Z leti so vedno grša in na udaru gravitacije. Kljub temu pa ostajajo simbol za tisto mesto, kjer udarci najbolj bolijo. Zgovorno je, da obstaja odgovor na to. Razvili so ga bojevniki iz Šaolina, ki znajo z močjo volje moda povleči v telo. Butasta spretnost ali ne, zgovorno je, da se ji še vedno z vso predanostjo posvečajo generacije moških.