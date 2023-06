Mesto Kranj je zdaj s Krafftom že tretjič postalo prizorišče praznovanja igralske umetnosti. Praznik igralk in igralcev, filmov, kjer skozi obraze igralcev v close-upu vstopamo v naše skrivne zavoje duše. Obraz na filmskem platnu je čarovnija.

In tam sedi pred mano, z obrazom, ki sovpada z vsemi prelomnimi trenutki nekdanje Jugoslavije: Oče na službenem potovanju, strastno zaljubljeni komunist v Samo enkrat se ljubi, Underground, povratnik v Sodu smodnika, Miloševićev fen v Ranah, Albanec Azem, ki živi v erotični napetosti z Ivo Krajnc v filmu Besa, zdaj, na festivalu, je v filmu Stric, ki odpira boleče točke naše preteklosti, in ja, hrvaški nacionalist v Tanovićevem Cirkusu Columbia, ki se vrne domov, tik preden se začne vojna, in najde svojo ljubezen, Miro Furlan.

Ne morem pozabiti zadnjega prizora: Mira in Miki, vrtiljak, slutnja groze … in glas Jadranke Stojaković: Sve smo mogli mi, da je duži bio dan. Vse bi lahko, če bi bil dan malo daljši.

Filmska ljubezen. Fikcija in realnost. V svoji avtobiografiji Imej me rajši od vsega na svetu Mira Furlan piše o M., ki ji je zlomil srce. To je ta isti M., čeprav Miki Manojlović ne bo govoril o svoji intimi, ne. Lahko pa govoriva o njegovem erosu na platnu, to lahko.

Festival ima v Kranju že kar dolgo tradicijo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Eros? Dvignil je obrvi, se popraskal po kuštravih laseh. Hm, morda, če vi tako pravite. Morda gre za neko vrsto nevarnosti, mešanico zajebanosti in strasti ...

S katero vstopate v vloge? rečem. Ne samo v vloge, v vse. V svoje življenje. To je moje življenje. Saj ne morem ločiti vlog od svojega življenja. Resno mislim: vse, kar sem bil, kadarkoli, na odru, na platnu, v osebnem življenju, to sem vse jaz.

Jaz tako živim. Nikoli ne predstavljam nikogar drugega. Tako sem ustvarjen, takšna je moja narava, to sem jaz, pravi.

In to se odtisne na filmski trak. In to je skrivnost velikih čarovnikov igre. Da skozi njegov obraz na platnu spoznamo sebe.