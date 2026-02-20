Spomnim se, da je kdaj rekel, kako ga boli minljivost gledališča. A hkrati je vedel, da se magija gledališča zgodi prav v tistem posebnem trenutku stika med igralci in občinstvom. V trenutku, ki je enkraten, neponovljiv. Postoj, trenutek, kako si vendar lep. Verz iz Goethejevega Fausta, njegove zadnje predstave.

Rada citiram stavek, ki je najbrž star toliko kot človeštvo. Da vsak človek umre dvakrat: prvič, ko ga položijo v grob, in drugič, ko je zadnjič izgovorjeno njegovo ime.

Zato me je ganilo, ko jezadnjič v intervjuju za Sobotno prilogo rekel, da je bil eden od privilegijev v njegovem življenju ta, da je srečal. In da je imel priložnost ustvarjati z njim, najprej glasbo za prvo Božansko komedijo v SNG Maribor, nato za Thalio Teater v Hamburgu, za Inferno v Madridu ...

Zato rada izgovarjam imena tistih, zaradi katerih sem postala to, kar sem ... Dostojevski, Márquez, Federico García Lorca, Srečko Kosovel, Albert Camus, Emily Dickinson ... In zato bom do konca svojih dni izgovarjala ime Tomaž Pandur, čeprav se mnogi trudijo, da bi bilo pozabljeno. Ker je ustvarjal tako, da bomo vsi, ki smo kdaj videli katero od njegovih predstav, s sabo odnesli vsaj eno od njegovih podob. Rada bi mu rekla, da ni bilo zaman.

Ne potujem več po njegovih mestih, Sevilla, Córdoba, Madrid, Ciudád de Mé​xico, Bogota, Guanajuato. Ne nosim več visokopetnih škornjev z vezalkami, v stilu Moulin Rouge, v katerih me je postavil na oder, a v sebi za vedno nosim njegove podobe iz sanj.

Nekega poletnega večera, po vaji Fausta v Križankah, sva sedela v Le Petit Cafeju, z Maxom, zlatim prinašalcem, ob njegovih nogah. »Na koncu šteje tisto, kar ustvariš, ko si skupaj,« je rekel zamišljeno. »Ko si soudeležen v alkimističnem procesu, kar gledališče gotovo je. Ko se razhajaš, si vsak po svoje liže svoje rane. Eni si jih ližemo tiho, v zaprtih sobah, drugi se obrnejo navzven.«