Njeno življenje in Lastna soba

Zadnjič sem, tudi zaradi natečaja Onina zgodba, še enkrat prebrala roman Njeno življenje Zofke Kveder. Naslov romana je bil letos moto natečaja. Med branjem me je stiskalo v prsih, s pisanjem je znala v bralcu vzbuditi toliko odtenkov čustev. Toliko bolečine v njem, toliko zamolčanih stisk mlade ženske, ujete v življenje, ki ga ne želi živeti. Zofka si je v nasprotju s svojo protagonistko izborila samostojno življenje, že kot najstnica je odšla iz družine, ki jo je zaznamovalo očetovo popivanje. Hotela je samo eno: pisati. Imela je dvajset let, ko je svoja prva literarna besedila poslala Marici Nadlišek Bartol, urednici Slovenke. V pismu jo prosi, naj ji odkrito pove, ali je nadarjena za pisanje ali ne. »Prosti 'ne' mi bode zadostoval,« napiše, »da se ne silim več h kaki stvari, za katero ...