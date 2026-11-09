November je, ne da se delat'

»Nothing lasts forever, even cold November rain,« pojejo Guns N' Roses v svoji legendarni baladi. Nič ne traja večno, niti hladen novembrski dež. A ko človek pogleda skozi okno, se zdi, da bo november tu za vedno. Kar se mene tiče, smo zakorakali v mesec, ki bi ga najraje preskočila. Dnevi so vse krajši, sonca je komaj za vzorec, vstajamo v temi in se iz službe vračamo v temi. Danes bo dan dolg le še 9 ur, 43 minut in 22 sekund, kar je dobri dve minuti manj kot včeraj in natanko toliko več kot jutri. November nam torej vsak dan odščipne še malo svetlobe in doda malo turobnosti. Listje odpada, drevesa ostajajo gola, narava se pripravlja na zimski počitek. Iz izložb nas že gledajo snežaki, jelenčki in novoletne bunkice, praznično vzdušje pa se počasi seli tudi v glasbene zvočnike – a kaj ...