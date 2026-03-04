Oblak kot tihi znak

Morda na kakšni terasi, morda v New Yorku, ko skupaj opazujeva mimo bežeče oblake in ugotavljava, ali oba vidiva isto obliko ... Mimogrede, pred več kot dvema desetletjema mi je v newyorškem muzeju moderne umetnosti MoMA oče kupil velik črn dežnik, ki je imel z notranje strani odtisnjeno modro nebo z belimi oblaki. Na še tako mračen dan me je pogled nanje vedno razvedril in odnesel v sanjarjenje.

Že od nekdaj sem rada pogledovala v nebo in v snežno belih oblakih na malone pomitem modrem nebu iskala podobe, znamenja. Kot majhna deklica sem ob gledanju skozi okno v letalu celo mislila, da so oblaki zasneženi gradovi. Ena mojih ljubših pesmi iz najstniških let je Cloud No.9 (Oblak številka devet) Bryana Adamsa. Ta oblak naj bi veljal za najlepšega, in ko kdo v Ameriki reče, da je na oblaku št. 9, to pomeni, da je zelo vesel, srečen. »'Cause tonight you will be mine Up on cloud number nine ...«

Pred leti sem si v Parizu ogledala razstavo belgijskega slikarja Renéja Magritta, ki je oblake upodabljal dobesedno – nebeško, in se veliko ukvarjal tudi z izginevanjem. S svojimi deli je poskušal ponazoriti razliko med samoumevno realnostjo in navideznim svetom, ki si ga ustvari vsak sam. Za mnoge umetnike so bili prav oblaki »platno« za odtis najrazličnejših čustev, vzdušij in sporočil.

Domišljijske podobe zagotovo vse prevečkrat ostajajo prezrte. Zato bodimo to pomlad pozorni, če v oblaku opazimo kaj posebnega. In tega za nobeno ceno ne zamudimo. Noben drug oblak ne bo nikoli enak. Morda bomo prav mi edini na vsem svetu, ki smo ga uzrli – oblak kot tih znak!