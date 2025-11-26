Obrazi napredka

Ko pišem te vrstice, sem na oddaljenem otoku sredi Severnega morja, kjer sem se prvih nekaj dni soočal z vsakršno odsotnostjo reklamnih sporočil, jumbo oglasov, histerične glasbe z radia in podobnih pridobitev civiliziranega sveta. Znašel sem se v hotelu, kjer v veliki veži ne preganjajo ljudi, ki za mizo kartajo, kjer sprejmejo rezervacijo s kemičnim svinčnikom in ob prihodu ne zahtevajo osebne izkaznice, namesto tega te pogledajo v oči.

Udobje sob in vseh pritiklin novodobnih hotelov nadomeščata iskreno gostoljubje in družabnost skupnih prostorov. Ves napredek, ki animira moj vsakdan, je odpadel in obudil spomine na drug svet, na otroštvo, na nedolžnost pred indoktrinacijo, na čase, ko nisi zaupanja polagal v roke praznih obljub, temveč v ljudi, ki so imeli znanje. Težava je v tem, da velikokrat raje živimo v iluziji laži, kot da bi sprejeli neljubo resnico, skoraj vedno na lastno škodo. In če pomislim na dom, ki ima polja in mesta onesnažena z oglasi, ko postaja očitno, da se bližamo točki preloma, začutim klic.

Napredek ima različne obraze, sam ga razumem kot usvajanje znanja, odkrivanje skrivnosti vesolja. Prepričan sem, da je to osnova, ki omogoča družbi blaginjo. Tudi v javnem diskurzu se pogosto opleta z napredkom, a večinoma gre za nekaj drugega, gre za uokviranje sveta v prid posameznikom, interesnim skupinam in podobno.

Še bolj sem prepričan, da nobeden med nami ne mara nepregledne množice oglasov ob cestah, da si nihče ne želi svetlobnega onesnaževanja, ki nam v vsakem malo večjem kraju krade zvezdnato nebo. Hrupa z gradbišč, ki že dolgo ne upošteva zapovedanih omejitev oziroma spanca sosedov ali nedeljskega miru. Zahtevati moramo drugačen svet, stopiti stran od prerivanja in pričkanja tistih, ki imajo že preveč in želijo vedno več. Naj bo napredek spet v domeni znanosti, znanstveniki pa tisti prepoznavni obrazi, ki si zaslužijo naše spoštovanje.