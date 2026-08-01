Očka na koncertu

Odkar pomnim, se vlačim po koncertih, tako da gre za svojevrstno predajo štafete novi generaciji. Še danes sem ponosen nase, da sem preživel tisti K-pop koncert, z Gorillaz pa je bila druga zgodba, saj sodijo med moje najljubše skupine.

Prerinila sva se skoraj čisto pred oder, čeprav sem sam že pred desetletji prenehal riniti v ospredje, saj sem ugotovil, da je najboljši kraj za poslušanje tik pred mešalno mizo. Tam je najboljši zvok, nihče ne pritiska nate od zadaj, pa tudi do stranišča prideš najhitreje.

V zadnjem času sem sicer nekoliko zmanjšal obiskovanje velikih open air nastopov in jih zamenjal z dvoranskimi in klubskimi. Očitno so leta prinesla težnjo po udobju.

Kar se tiče prerivanja v prve vrste, za tiste, ki ne veste, to se začne kar nekaj ur pred začetkom koncerta. Najprej sediš na svojem dragocenem okupiranem mestu pod odrom, ko malo pred začetkom vsi okoli tebe vstanejo, pa se začne bitka. Nato si ves čas obdan z ljudmi, zanaša te sem ter tja.

Priznam, da sem malo že pozabil na vse skupaj. K sreči so se skozi leta kilogrami pridno nabirali, da sem lahko služil kot zaščitna pregrada za hčerko. Koncert je potekal super, ni bilo prevroče, ko se je do naju prerinil neki nemogoč model, ki je ves čas glasno govoril, mi pod noge metal prazne plastenke piva in pihal vame cigaretni dim.

K sreči je bil v bližini še en očka s sinom, tako da sva tipa s prefinjeno koreografijo kolegialno izrinila, ne da bi spregovorila eno samo besedo.

Med vožnjo domov sem se spomnil, ko je oče naju z bratom v začetku devetdesetih peljal na koncert U2 na Dunaj, kjer so predstavljali svojo ploščo Achtung Baby. Izmenjevala sva se na njegovih ramenih, da sva videla dogajanje na odru. Tega nisem dovolj cenil, danes ga vidim in se mu bom zahvalil.