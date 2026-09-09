Od praženca do šmorna

Cesarski praženec. Šmorn. Nemško Schmarrn. Poimenujte ga, kakor hočete, a šmorn je ena od jedi, ki me spomnijo na otroštvo, na konec tedna, ko smo ga tako pogosto jedli kot nadomestek za petkove palačinke. Ponavadi kar posutega s sladkorjem ali pa smo ga jedli z marmelado in domačim kompotom. Gotovo na lestvici priljubljenosti ni bil na enakem mestu kot palačinke, sploh če so bile v njem rozine. Takšnega je rad jedel oče. Tudi svoje ljube nečake rada razvajam s palačinkami in šmornom, posebno s tistim puhastim, iz bele moke in stepenih beljakov, ter pečenim na maslu. Kako diši po vsej kuhinji … In kako se je šmorna na vrhu dvatisočaka v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki sva ga avgusta osvojila, razveselil devetletni nečak ... Sladkanje ob zadoščenju na vrhu gora s prelepimi razgledi. Kaj bi ...