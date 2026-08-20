Od seksa do intime

A je bilo takrat drugače. Povedala je, da bomo imeli spolno vzgojo. Ne vem, zakaj, ampak ful nam je postalo nerodno. No, predvsem fantom. Razložili sta nam, da se nam telo spreminja.

Potem sta nam razložili, kaj je zaljubljenost, kaj je ljubezen, kaj je strast, na koncu te poti pa te čaka spolni odnos. In potem smo si prvič ogledali tisto ilustracijo prečnega prereza spolnega odnosa. Moram reči, da je bila spolna vzgoja, ki smo je bili deležni v procesu šolanja, kvalitetno izvedena. Spolni odnos je bil postavljen na kraj, ko čustvena navezanost dveh ljudi doseže vrhunec.

Danes pa je videti, da so se stvari postavile na glavo. Vsaj če sklepam po pripovedih uporabnikov spletnih posredovalnic tipa tinder. Tam se ljudje dobivajo za seks. Nobene zaljubljenosti, ljubezni, čustvene povezanosti, teh stvari, direkt čez ciljno črto in na svidenje. Preprosto, praktično, zrelo. Vsaj na površini.

Kmalu se je pokazal vzorec, saj prav vsi uporabniki, za katere vem, goreče iščejo partnerja, hrepenijo po preprostem pogovoru, pozornosti, sprehodu, nežnosti. Skratka, po vsem tistem, kar je bila v mojem času vstopna točka v odnose. Čudno, kot se sliši, njihova dirka se začne pri cilju in vodi proti startu.

In videti je, da je prav tako zahtevna kot v klasični smeri. To je za možgane nekoga, ki je bil Titov pionir, seveda nekaj povsem nedoumljivega. Ves ta seks v želji po večerji v dvoje.

S tem uvidom mi je končno uspelo identificirati tudi šum iz daljave, ki me že nekaj časa vznemirja. Zdaj vem, da je to vlak časa, ki me bo v kratkem nezadržno povozil. Izraz na mojem obrazu pa je enak izrazu dedka, ko sem ga učil uporabljati bankomat.