Odvisniki na cesti

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    Miren ogenj v, denimo kaminu, pomirja, a gledanje vanj med hojo ali vožjo ni sprejemljivo. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Miren ogenj v, denimo kaminu, pomirja, a gledanje vanj med hojo ali vožjo ni sprejemljivo. FOTO: Matej Družnik
    Borut Tavčar
    6. 10. 2026 | 04:00
    2:48
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    Povsod so in vse več jih je. Zombijev, ki gledajo v telefon in hodijo ali celo vozijo na pamet. Pametni telefoni so seveda prinesli marsikaj dobrega, a zdaj ugotavljamo, da tudi precej boleče slabega. Včasih je smešno, ko se kdo s pozornostjo, popolnoma usmerjeno v telefon, zaleti vate, nekaj zamrmra in trešči z glavo v prometni znak.

    Večina primerov pa ni smešna. Ko mamica z eno roko potiska otroški voziček, vsa njena pozornost pa je namenjena dogajanju na zaslonu, skoraj moraš pomisliti, ali bi jo ustavil pred prehodom za pešce, da ne bo potisnila vozička pod avto. Najslabša in najbolj nevarna situacija nastane, ko tudi voznik v avtu gleda v telefon. Zato se strinjam s tistimi, ki menijo, da bi morala biti kazen za vse, ki gledajo v telefon in se ne zavedajo dobro okolice, 2000 evrov, takoj in brez pritožb.

    Da se razumemo: telefoniranje, tudi če je telefon prislonjen k ušesu, ni tako nevarno. Omeji nekatere zvoke in vzame nekaj pozornosti, a vidno polje ostane. Tudi glasnost je mogoče nastaviti tako, da pomembni zvoki pridejo do nas. Pisanje sporočil, brskanje po spletu, videoklici in podobno pa ne sodijo na cesto.

    Maldi se že pogovarjajo prek telefonov, čeprav so le meter narazen. FOTO: Blaž Samec
    Maldi se že pogovarjajo prek telefonov, čeprav so le meter narazen. FOTO: Blaž Samec

    Ob vseh opozorilih o prometni varnosti je prav neverjetno, kako velike zaslone dobivajo novi avtomobili. Če ne bodo hitro avtonomni, lahko to v prometu samo še poveča število nesreč, vsem asistenčnim sistemom, ki včasih spravljajo ob živce, navkljub.

    Razen ko uporabljate javni potniški promet. Ta poteka po cesti in po tirih, vlaki in avtobusi pa imajo v veliko primerih na voljo wifi povezavo. To niti ni tako pomembno, saj imajo pravi odvisniki večinoma pakete, v katerih je poraba podatkov neomejena. Če vas skrbi možnost nadzora, je to točka za razmislek. Pa tudi o tem, kako otroci postajajo vse slabši na testih.

    Ustavite se, poiščite pravo motivacijsko glasbo na telefonu, povežite jo z zvočnim sistemom v avtomobilu in se odpeljite. Pa brez brskanja in odgovarjanja na sporočila. Mogoče je še najboljši dobri stari radio.

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