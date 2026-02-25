Medtem ko se nekateri prepirajo, ali so tipični vodnarji ali imajo ascendent v znamenju ovna, se je po kitajskem koledarju zamenjalo leto – in to ne kar katerokoli. V sedlo se je po šestdesetih letih zavihtel ognjeni konj. Tak, ki ne kopitlja, ampak galopira.

Kitajski koledar temelji na prepletu dveh ciklov: dvanajstih živali zodiaka (podgana, vol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in prašič) in petih elementov (les, ogenj, zemlja, kovina, voda). Vsaka žival se ponovi vsakih dvanajst let, ista kombinacija živali in elementa pa šele vsakih šestdeset.

Konj se tako vrača redno, ognjeni konj pa zelo redko. Nazadnje se je pojavil leta 1966. Ker se 60-letni krog letos zapre, je leto 2026 po kitajskem lunarnem koledarju leto ognjenega konja.

Vsaki živali zodiaka pripisujejo značilnosti, ki naj bi zaznamovale ljudi, rojene v tem letu. Sedmo znamenje je konj, delavna, zemeljska žival. V kitajski zgodovini je imel ključno vlogo: omogočal je potovanja, obrambo, trgovino. Sčasoma je postal simbol moči, vzdržljivosti, zvestobe, svobode. »Ko pride konj, pride uspeh,« pravi kitajska fraza.

Element ognja v kitajski filozofiji pa pomeni strast, pobudo, energijo, ustvarjalni zagon. Ko se konj združi z ognjem, nastane še hitrejši, še drznejši in manj potrpežljiv ognjeni konj. Zato astrologi napovedujejo, da bo letošnje leto zaznamovano z intenzivnostjo, hitrimi spremembami na globalni in osebni ravni.

Ljudje, rojeni v znamenju konja, veljajo za neposredne, samostojne, pogumne in včasih trmaste. Ogenj te lastnosti še poudari. Ognjeni konj ne stoji pri miru, ne mara uzd in nerad čaka na zeleno luč.

Tisti, ki živimo v bližini ognjenega konja – da, letnik 1966! – dobro vemo, o kom govorimo. To so karizmatični, neodvisni, inteligentni, drzni, tekmovalni in nekoliko svojeglavi šestdesetletniki. Še vedno galopirajo. Morda ne več čez cvetoče travnike pomladi, a z enako energijo čez projekte, ideje in življenjske načrte. Ognjeni konj pač ne stoji na mestu.