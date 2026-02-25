  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Ognjeni letnik '66

    Tisti, ki živimo v bližini ognjenega konja, dobro vemo, kakšno leto nas čaka.
    Kitajsko leto ognjenega konja prinaša intenzivne in hitre spremembe. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Galerija
    Kitajsko leto ognjenega konja prinaša intenzivne in hitre spremembe. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Tanja Jaklič
    25. 2. 2026 | 05:00
    2:54
    A+A-

    Medtem ko se nekateri prepirajo, ali so tipični vodnarji ali imajo ascendent v znamenju ovna, se je po kitajskem koledarju zamenjalo leto – in to ne kar katerokoli. V sedlo se je po šestdesetih letih zavihtel ognjeni konj. Tak, ki ne kopitlja, ampak galopira.

    Kitajski koledar temelji na prepletu dveh ciklov: dvanajstih živali zodiaka (podgana, vol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in prašič) in petih elementov (les, ogenj, zemlja, kovina, voda). Vsaka žival se ponovi vsakih dvanajst let, ista kombinacija živali in elementa pa šele vsakih šestdeset.

    Konj se tako vrača redno, ognjeni konj pa zelo redko. Nazadnje se je pojavil leta 1966. Ker se 60-letni krog letos zapre, je leto 2026 po kitajskem lunarnem koledarju leto ognjenega konja.

    Vsaki živali zodiaka pripisujejo značilnosti, ki naj bi zaznamovale ljudi, rojene v tem letu. Sedmo znamenje je konj, delavna, zemeljska žival. V kitajski zgodovini je imel ključno vlogo: omogočal je potovanja, obrambo, trgovino. Sčasoma je postal simbol moči, vzdržljivosti, zvestobe, svobode. »Ko pride konj, pride uspeh,« pravi kitajska fraza.

    Element ognja v kitajski filozofiji pa pomeni strast, pobudo, energijo, ustvarjalni zagon. Ko se konj združi z ognjem, nastane še hitrejši, še drznejši in manj potrpežljiv ognjeni konj. Zato astrologi napovedujejo, da bo letošnje leto zaznamovano z intenzivnostjo, hitrimi spremembami na globalni in osebni ravni.

    Ljudje, rojeni v znamenju konja, veljajo za neposredne, samostojne, pogumne in včasih trmaste. Ogenj te lastnosti še poudari. Ognjeni konj ne stoji pri miru, ne mara uzd in nerad čaka na zeleno luč.

    Tisti, ki živimo v bližini ognjenega konja – da, letnik 1966! – dobro vemo, o kom govorimo. To so karizmatični, neodvisni, inteligentni, drzni, tekmovalni in nekoliko svojeglavi šestdesetletniki. Še vedno galopirajo. Morda ne več čez cvetoče travnike pomladi, a z enako energijo čez projekte, ideje in življenjske načrte. Ognjeni konj pač ne stoji na mestu.

     

    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

    Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
    Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

    Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
    23. 2. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brezkončna afera Epstein

    Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

    Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
    23. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj se dvojna raba splača?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    konjiKitajskaastrologijaleto ognjenega konja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Razno
    Vila Beer

    Elegantna hiša, ki je spet postala pot in prostor

    Najodličnejši primer dunajskega modernizma, vila judovskega podjetnika Juliusa Beera, bo po večletni prenovi od 8. marca dalje na ogled javnosti.
    Igor Bratož 25. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za sredo, 25. februar 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Preverite napoved za vaše astrološko znamenje!
    25. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    V peto leto

    Evropski voditelji so na četrto obletnico ruskega napada od blizu in na daljavo izrazili podporo Kijevu.
    Marko Kočevar 25. 2. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeško postavil rekord sezone, pa vseeno ni najhitrejši

    Benjamin Šeško je s šprintom prek polovice igrišča za gol proti Evertonu navdušil, statistični pregled je pokazal, da je bil to njegov najhitrejši tek sezone.
    25. 2. 2026 | 05:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kevin Durant: »Evropejci? Pravo sranje, to je belska zarota«

    Ameriški košarkarski zvezdnik ne verjame, da se v Evropi vzgaja boljše košarkarje, ob tem pa je napovedal, da si želi igrati tudi na domačih OI 2028.
    Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    V peto leto

    Evropski voditelji so na četrto obletnico ruskega napada od blizu in na daljavo izrazili podporo Kijevu.
    Marko Kočevar 25. 2. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeško postavil rekord sezone, pa vseeno ni najhitrejši

    Benjamin Šeško je s šprintom prek polovice igrišča za gol proti Evertonu navdušil, statistični pregled je pokazal, da je bil to njegov najhitrejši tek sezone.
    25. 2. 2026 | 05:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kevin Durant: »Evropejci? Pravo sranje, to je belska zarota«

    Ameriški košarkarski zvezdnik ne verjame, da se v Evropi vzgaja boljše košarkarje, ob tem pa je napovedal, da si želi igrati tudi na domačih OI 2028.
    Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Očarala vas bo njena oblika in luneta

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo