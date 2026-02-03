Gre za stik dveh svetov, domačega sveta z gozdovi smrek, z okrašenimi božičnimi smrekami, ki jim pravimo jelke, s storži in lubadarji. In potem sveta opic, teh eksotičnih živali, ki se na stari celini z izjemo Gibraltarja ne počutijo prav dobro.

V glavnem jih videvamo po televiziji in v kinematografih pa v živalskih vrtovih in na počitnicah v eksotičnih krajih. To so bitja, ki, kljub temu da obstajajo, živijo predvsem v naši domišljiji. Vsak mulc ve, da smreke niso idealna drevesa za plezanje, veje so čudno postavljene, deblo je grobo in smolnato, pa tudi iglice pikajo.

Vsi smo tudi videli posnetke opic v njihovem naravnem okolju, kako se spretno prebijajo skozi veje in skačejo z drevesa na drevo. Tarzan bi že prvi teden zdrsnil in padel z drevesa, če ga opice ne bi naučile potrebnih veščin gibanja med krošnjami. V bistvu je vprašanje, ali živijo opice na smrekah, hkrati tudi vprašanje, kako bi Tarzan plezal po smrekah. Po mojem bi kar hitro staknil vnetje zaradi odrgnin in presedlal na bukev.

Sinu sem priznal, da ne vem, izrazil svoje zadržke in pogovor je stekel v drugo smer. Pa mi vprašanje ni dalo miru, tako da sem po prihodu v službo poguglal in takoj našel nekaj posnetkov makakov na smrekah. To so čudne fotografije, opice niso videti v svojem elementu, spominjajo na očkote, ki so jih žene oblekle in zvlekle na omikan družaben dogodek.

Po drugi strani pa so svetovi, kjer opice plezajo po smrekah, kraji, ki bi jih veljalo obiskati, ker so nedotaknjeni, otreseni stereotipov, ki so skozi prizmo Hollywooda postali uravnilovka sveta. Prav osupljivo je, kako lahko z njihovo pomočjo usmerjaš misel in pozornost. V teh trenutkih najbolj pomaga, če si vzamemo čas za nekaj epizod Monty Pythona.​