  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Opice na smrekah

    Včeraj me je na poti v šolo sin vprašal, ali obstajajo opice, ki plezajo po smrekah. Kakšno nenavadno vprašanje, a hkrati zelo konkretno in na mestu.
    FOTO: Oste Bakal/Delo
    Galerija
    FOTO: Oste Bakal/Delo
    Andrej Predin
    3. 2. 2026 | 05:00
    3. 2. 2026 | 06:07
    2:25
    A+A-

    Gre za stik dveh svetov, domačega sveta z gozdovi smrek, z okrašenimi božičnimi smrekami, ki jim pravimo jelke, s storži in lubadarji. In potem sveta opic, teh eksotičnih živali, ki se na stari celini z izjemo Gibraltarja ne počutijo prav dobro.

    V glavnem jih videvamo po televiziji in v kinematografih pa v živalskih vrtovih in na počitnicah v eksotičnih krajih. To so bitja, ki, kljub temu da obstajajo, živijo predvsem v naši domišljiji. Vsak mulc ve, da smreke niso idealna drevesa za plezanje, veje so čudno postavljene, deblo je grobo in smolnato, pa tudi iglice pikajo.

    Vsi smo tudi videli posnetke opic v njihovem naravnem okolju, kako se spretno prebijajo skozi veje in skačejo z drevesa na drevo. Tarzan bi že prvi teden zdrsnil in padel z drevesa, če ga opice ne bi naučile potrebnih veščin gibanja med krošnjami. V bistvu je vprašanje, ali živijo opice na smrekah, hkrati tudi vprašanje, kako bi Tarzan plezal po smrekah. Po mojem bi kar hitro staknil vnetje zaradi odrgnin in presedlal na bukev.

    Sinu sem priznal, da ne vem, izrazil svoje zadržke in pogovor je stekel v drugo smer. Pa mi vprašanje ni dalo miru, tako da sem po prihodu v službo poguglal in takoj našel nekaj posnetkov makakov na smrekah. To so čudne fotografije, opice niso videti v svojem elementu, spominjajo na očkote, ki so jih žene oblekle in zvlekle na omikan družaben dogodek.

    Po drugi strani pa so svetovi, kjer opice plezajo po smrekah, kraji, ki bi jih veljalo obiskati, ker so nedotaknjeni, otreseni stereotipov, ki so skozi prizmo Hollywooda postali uravnilovka sveta. Prav osupljivo je, kako lahko z njihovo pomočjo usmerjaš misel in pozornost. V teh trenutkih najbolj pomaga, če si vzamemo čas za nekaj epizod Monty Pythona.

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politico

    Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

    Desetletja sta bili vasi steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije.
    1. 2. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Murskosoboška knjižnica

    Za odvetnika 110 tisočakov javnega denarja

    Svet zavoda je potrdil triletni pogodbi z dvema odvetnikoma v vrednosti 90.000 evrov, zaposleni opozarjajo na nesorazmerne stroške in tožbe proti posameznikom.
    Andrej Bedek 2. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Šport razdelil Hrvaško

    Zagreb slavil rokometaše, Thompson spet razvnel politične strasti (FOTO, VIDEO)

    Bronasti hrvaški rokometaši so z navijači slavili uspeh, na prireditvi nastopil tudi razvpiti Marko Perković. Mesto vs. vlada. Bo sledil ustavni spor?
    Peter Zalokar 2. 2. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutroopicenaravaokolje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekemične zasvojenosti

    Starši ne vedo, kaj se dogaja: skriti hazard v otroških igrah

    Že najbolj nedolžne otroške videoigre, celo nakupovanje preko spleta, vključuje elemente, ki možgane navajajo na igranje iger na srečo.
    Pija Kapitanovič 3. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kako je šlo Melanii pri nas? Ne odlično, ne pa grozno

    Dokumentarec Melania je v prvem vikendu predvajanja v Sloveniji pritegnil 2500 gledalcev.
    3. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestop zlate žoge

    Najprej se je sprl, potem odšel k navečjim tekmecem

    Francoski nogometni zvezdnik Karim Benzema je zapustil Al-Itihad in izbral velikega ligaškega tekmeca, vodilnega kluba v savdski ligi Al-Hilal.
    3. 2. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološka podjetja

    Elon Musk s svojim podjetjem kupuje ... svoje podjetje

    Združitev je sledila vlogi podjetja SpaceX, da v orbite izstreli milijon satelitov.
    3. 2. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenj Gradec

    Italijanski lastnik zapira tovarno usnja: v Sloveniji stroški dela previsoki

    Podjetje je zaposlene na sestanku že obvestilo o načrtovani likvidaciji podjetja.
    3. 2. 2026 | 07:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestop zlate žoge

    Najprej se je sprl, potem odšel k navečjim tekmecem

    Francoski nogometni zvezdnik Karim Benzema je zapustil Al-Itihad in izbral velikega ligaškega tekmeca, vodilnega kluba v savdski ligi Al-Hilal.
    3. 2. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološka podjetja

    Elon Musk s svojim podjetjem kupuje ... svoje podjetje

    Združitev je sledila vlogi podjetja SpaceX, da v orbite izstreli milijon satelitov.
    3. 2. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenj Gradec

    Italijanski lastnik zapira tovarno usnja: v Sloveniji stroški dela previsoki

    Podjetje je zaposlene na sestanku že obvestilo o načrtovani likvidaciji podjetja.
    3. 2. 2026 | 07:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    E-računi so odlični, prave prednosti digitalizacije so v drugih dokumentih

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo