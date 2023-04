Orgazem v vrtcu

Na enem od družbenih omrežij so objavili videoposnetek skupine šestih ljudi in umetne inteligence. Celotna skupina je pisno odgovarjala na ista vprašanja. Cilj je bil, da na podlagi odgovorov izločijo umetno inteligenco, katere odgovori so bili generirani s chatgpt. Kar štirje ljudje so bili izločeni, preden sta še zadnja dva iz skupine izločila umetno inteligenco! Odgovori umetne inteligence so bili najbolj »umetni« pri vprašanjih o ljubezni, žalosti, natančno pa je vedela, da ne sme odgovarjati prehitro, da morajo biti v odgovorih slovnične in tipkarske napake, skratka, dobro je oponašala zmotljivega, nepopolnega človeka.

Umetna inteligenca, do nedavnega le v znanstveni fantastiki, je med nami. Lanski učitelj leta Uroš Ocepek z njo sklada »Avsenikove« melodije, svoj projekt AiVSENIK bo predstavil prihodnji teden. Antropolog Dan Podjed zabava s pesmicami, ki jih ustvari chatgpt, učitelji se sprašujejo, ali bodo sploh še lahko ocenjevali eseje in seminarske naloge. Mogoče bo zelo dobro zdaj sumljivo …

Kljub vsemu ima umetna inteligenca še vedno omejitve. V službi imamo poseben program, ki nam – z umetno inteligenco – pregleda besedila. Večinoma je zelo uporaben in zna precej več kot le črkovati. Opozori te na manjkajoče rodilnike pri zanikanju, manjkajoče vejice, na uporabljen trpnik. K sreči besedil ne popravi kar sam. Ta teden je bil namreč v besedilu o vrtcih citat, v katerem je ravnateljica razlagala o normativih števila otrok in da jih je velikokrat ob koncu leta preveč v skupini. Poved »Dogaja se, da med letom pride še tretji, četrti in peti« je umetna inteligenca podčrtala. Svetovala je naslednjo uporabo: »Doživi orgazem še tretja, četrta in peta.«

Saj je kar inteligentna, ampak za zdaj očitno še potrebujemo tudi človeške možgane. Naj tako tudi ostane – orodje za še vedno pristno človeško ustvarjalnost.