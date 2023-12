Razprava o moralni primernosti nedavne karikature našega karikaturista me je spomnila na lanski obisk Butana. Morda se zdi nekoliko nenavadno, toda če hočete ugotoviti, kako velike moralne zadržke imamo prebivalci svobodnega sveta, vključno z deželico na južni strani Alp, je dobro obiskati državo z enim najbolj vernih prebivalstev. Pri tem ne mislim na zapovedano strogo versko obnašanje, ampak na državljane, ki resnično živijo z vero.

V Butanu so poleg tigrov, zmajev in drugih mitoloških bitij, ki varujejo domove, povsem običajno znamenje tudi ornamenti sreče, ki jih v svobodno mislečem svetu strokovno imenujemo falusi. Z njimi so okrašeni vhodi, razprostirajo se na fasadah hiš. Odganjajo zlobne demone, prinašajo srečo, obilje, plodnost in še vrsto stvari, ki si jih želite v življenju. Temu primerno imajo nekateri oči, drugi so dlakavi, tretji okrašeni s pentljico ali pa so narisani v zaključnem aktivnem stanju. Videti jih je mogoče povsod, tudi na fasadah šol, saj okrašeni z očali prinašajo znanje in razgledanost.

Seveda so postali svojevrstna zabava turistov, ki ornamente sreče vidijo povsem drugače kot globoko verni domačini – ti imajo šele kako desetletje dostop do televizije in drugih komunikacij, da lahko spremljajo, kako živimo v bolj svobodno mislečem svetu.

Povsem običajna trgovina v spiritualnimi pripomočki in spominki. Foto Karel Lipnik

Ni težko uganiti, da so tudi izviren spominek tujih obiskovalcev. Kolegica se je odločila, da bo srečo prinesla svoji družini in prijateljem. Kupila jih je kak ducat, različnih velikosti, od obeskov za ključe do orjakov z očmi in brki. Samo predstavljam si lahko, kakšen neprecenljiv trenutek sreče so doživeli cariniki, ko so jo ob prihodu domov prosili, da pokaže prtljago, ki je bila bolj podobna prtljagi igralke v filmih za odrasle kot matere dveh otrok po spiritualnem oddihu.

In ker smo ravno v novoletnem času, vam ob tem zaželim, naj tudi vas gleda ornament sreče. Karkoli si pod to željo predstavljate.