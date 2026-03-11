Smo vsi, rojeni marca, otroci pomladi? Hladna jutra spominjajo, da smo še pred dnevi imeli zimo in sneg, toda dnevi so končno toplejši in svetlejši. Zvončki in trobentice, mačehe, vijolice so že pokukali na plan. Pa teloh, koliko ga je bilo ob poti, ki sva jo konec tedna prehodili s prijateljico! Tudi resje je pot na Resevno že obarvalo, na Ponikvi cvetijo velikonočnice, sosedom ob hiši rastejo narcise ...

Čeprav vztrajno ponavljam, da imam rada vse letne čase, vse bolj ugotavljam, da sem morda res otrok pomladi. Premišljujem, da je to povezano z mesecem rojstva. Kadar ni časa, da bi se na sprehod odpravila na bližnji hrib, in namesto tega uberem vsakodnevno krajšo pot, me ta vodi mimo hiš, ob katerih rada opazujem prebujanje narave.

Še pred dobrim tednom ali dvema je bila magnolija, ki raste pred eno od hiš ob cesti, povsem običajno drevo. Iz dneva v dan sem lahko opazovala, kako se počasi odpirajo cvetovi, tisti rožnati in beli, tako lepi. Če sem si nekoč zaželela in kratek čas tudi imela svoj ginko, sem zdaj ugotovila, da bi, če bi živela v hiši, ob njej posadila tudi magnolijo. Že res, da ta večino leta ni videti nič posebnega, podobno kot ginko, a spomladi je lepša od večine dreves in se baha v vsej svoji krasoti. Na pomlad bi tako pred hišo kraljevala rožnata magnolija, jeseni pa rumeni ginko, sanjarim …

Srčno upam, da sosedove magnolije letos ne bo doletela podobna usoda kot lani, ko je zmrzal spet presenetila pozno in so se čudoviti rožnatobeli cvetovi spremenili v rjave žalostne kupčke, ki so počasi popadali z drevesa. Ni pravično, sem takrat razmišljala, uničiti takšno lepoto. In četudi dvomim, da moj brat gozdar, ki bo v petek dopolnil trideset pomladi, enako opazuje prebujanje narave, si upam trditi, da je nekaj na tem, da smo vsi, rojeni marca, otroci pomladi. Ljubitelji dreves. Tudi nečak Bor.