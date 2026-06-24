Pa lepe počitnice

Današnji dan je za večino šolarjev in dijakov najlepši v letu. Tistih, ki so letos bolj ali manj uspešno končali še eno leto izobraževanja, je nekaj manj kot četrt milijona, in ti potegnejo s sabo vsaj še toliko staršev oziroma skrbnikov, ki v času, ko ni pouka, preidejo v neko drugo, resnici na ljubo težko opisljivo stanje. Na prvi pogled bi rekli, da je to čas brezskrbnosti, čas, ko se lahko končno zvalimo v visečo mrežo in do konca preberemo knjigo, ki smo jo po straneh počasi premagovali zadnja dva meseca. »Težko zaslužen dopust«, pogosto slišimo ob tem in največkrat imamo v mislih oddih od delovnih obveznosti.

A vsi tisti, ki vsak dan zbujamo šolarje v nov šolski dan, vemo, da omenjena besedna zveza pomeni nekaj povsem drugega. Najbolj utrujajoči niso nujno delovni dnevi, ampak ves napor, ki ga je treba vložiti v zadnje šolske dni in v to, da se počitnice res lahko začnejo za vse: od prvega koraka – rezervacije – in hektičnega nabiranja prtljage do neizbežnega prepira, preden se vsi nabašejo v prevozno sredstvo in molče (skregani) odpeljejo proti cilju. A še vedno je velika verjetnost, da se bo treba obrniti, ker smo pozabili najpomembnejše.

Organizirani ljudje delajo sezname, za vse druge je tam – umetna inteligenca. Ne glede na to, kaj si mislimo o tej reči in kako se upiramo, da bi še zadnje napol delujoče možganske celice prepustili ležernemu, ji je treba priznati, da ji uspe strniti to, kar že vemo, da potrebujemo, vendar v strukturiranem seznamu, ki si ga sami nikoli nismo napisali. Skupaj z razdelkom »Pogosto pozabljene stvari«.

Ta malenkost seveda še ni zagotovilo, da se bodo počitnice začele »lagano sportski«, kakor smo nekoč rekli. Vsem, ki bodo dopust po pravilu začeli na robu živčnega zloma, naj velja voščilo, ki smo ga ob koncu šolskega leta dobili od enega od organizatorjev obšolskih dejavnosti: Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vsem želimo lepe pošitnice.