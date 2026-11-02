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    Parmovanje

    Parmi čas ne more do živega. Na meniju se še vedno vrstijo iste legendarne pice, ilirija, tromostovje, tivoli.
    Že samo opazovanje peči, iz katere počasi prihajajo pice v ponvicah, je svojevrsten zenovski trenutek sredi napornega dneva. FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Že samo opazovanje peči, iz katere počasi prihajajo pice v ponvicah, je svojevrsten zenovski trenutek sredi napornega dneva. FOTO: Uroš Hočevar
    Melita Meršol
    2. 11. 2026 | 05:00
    2:37
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    Kaj pa, če bi šle enkrat za spremembo kar v Parmo, je v našo »dekliško« klepetavo skupino priletela prijateljičina pobuda, seveda opremljena z ikonico trikotnega kosa pice in poskakujočega kozarca z vijolično vsebino. Mahoma so začeli cingljati potrditve in navdušeni odzivi, kako super ideja, sanje o »Iliriji brez«, dvojni omaki in obveznih treh deci borovničevega soka iz avtomata.

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    Pica, veliko več kot (le) hitra hrana

    »Gremo na pico« je danes čisto običajen predlog. A ni bilo vedno tako. Glede na bližino Italije je pica k nam prišla dokaj pozno. Pekli so jo v nekaterih lokalih, a prvo picerijo v takratni Jugoslaviji so odprli 1. aprila 1974 ob stopnicah, ki so vodile v pasažo Maximarketa. Narod je dobesedno navalil, brez šale! Za sedež ob šanku je bilo treba pogosto čakati celo kakšno uro tudi v osemdesetih letih. S kompanjonkami z oblikovne šole, Katjo, Uršo in Melanijo, smo včasih rade preskočile telovadbo in šle v Parmo.

    Parmi čas ne more do živega. Na meniju se še vedno vrstijo iste legendarne pice, ilirija, tromostovje, tivoli. Staroselci si nanje obvezno naročijo še jajce na oko, za zraven pa seveda borovničev sok. Že samo opazovanje peči, iz katere počasi prihajajo pice v ponvicah, je svojevrsten zenovski trenutek sredi napornega dneva. Prijatelj Aljoša me vedno znova povabi na »parmovanje h Kaduncu« – k Juretu, ki ima največ zaslug za to, da Parma že več kot pol stoletja ostaja ena od ljubljanskih picerijskih klasik.

    Parma je v resnici praznik. In zatočišče za vse, ki se z nostalgijo spominjajo okusov pic iz otroštva, pa tudi za tiste, ki si preprosto radi v miru privoščijo eno parmo. Pri tem nihče ne pomisli na italijansko zgodovinsko in univerzitetno mesto v Emiliji - Romanji na severu Italije. Ne, Parma je nekaj čisto drugega. Parma je pica. In pika.

    Pridi nocoj na tivoli …

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