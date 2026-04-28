Pekoči smisel

Čudna je povezava med smislom življenja in pekočimi paprikami. Vsakič, ko si zaželim spremeniti svet, in takoj nato padem v depresijo zaradi spoznanja, da ne morem spremeniti niti poti do morja ali preglasnih mulcev v sosedstvu, si na youtubu ogledam tekmovanje v goltanju najbolj pekočih paprik, ki rastejo na zemeljski krogli.

Takoj se počutim bolje že zato, ker nadvse pomembno vprašanje, kako spremeniti svet, zmanjšam na veliko manjšo dilemo, v čem je smisel mazohističnega potiskanja v grlo teh malih hudičev, med katerimi je paprika jalapeno dojenček glede na to, da je njena pekočost zgolj od 2500 do 5000 skovilov (Wilbur Scovill je bil ameriški farmacevt, ki je leta 1912 izumil način, na katerega je mogoče izmeriti pekočost hrane). Prvaki v tem športu tekmujejo v goltanju paprik vrste carolina reaper, prvakinje med pekočimi paprikami. Njena pekočost je nedosegljivih 1,5 milijona skovilov.

Tudi sama sem oboževalka pekoče hrane in zelo uživam ob sečuanskih receptih z obilico čilijev, pa vendar, čemu tekmovanje v mučenju samega sebe, ki ga pogosto spremljajo strahotni glavoboli, silovito bruhanje ali splošno trpljenje prebavnega trakta?

Seveda takšno tekmovanje kaže predvsem močno voljo, umirjeno psiho in sposobnost prenašanja bolečine. Čeprav nevrologi trdijo, da je občutek, kot da človeka žge ogenj, ki ga povzroča kapsaicin, v resnici iluzija, ki jo ta kemična spojina, ki jo vsebujejo semena paprike, povzroči tako, da se poveže z receptorji za bolečino in ­sproži iluzorno trpljenje brez opeklin, je hkrati bolečina tako močna, da jo je težko primerjati s čimerkoli. Tisti, ki jo je sposoben prenesti in vztrajati pri žvečenju pekočih paprik, zmaga z občutkom, da lahko premaga vse težave. In da lahko spremeni svet? Verjetno. Neki Američan iz Las Vegasa je pred nekaj leti pojedel 122 čilijev carolina reaper. Svet v njegovih očeh prav gotovo ni bil več isti.