Pesniki med nami

Na Pilštanju na Kozjanskem so nekoč živeli ajdi, ki so po vodo hodili v potok v dolino. Nekega dne se je mlada mati z otrokom v naročju opotekala po strmem hribu, otrok je bil vse težji, sonce pa ji je neusmiljeno žgalo v obraz. Ker jo je povsem zaslepilo, ga je preklela, sonce pa jo je za kazen z otrokom vred spremenilo v kamen. Za njo je ostala le velika skala, imenovana Ajdovska žena.

V puberteti sem čustva v verzih izlivala na papir. Postala bi velika pesnica, če ne bi vtikljiva mati našla moje mojstrovine z naslovom Ajdovska žena. V temačni pesnitvi sem pisala potepuškemu psu, steklenici, ki me zaziba v sanjo (takrat v resnici še nisem poskusila alkohola, veliko bolje pa se mi je zdelo sanje zapisati malo drugače), obcestni svetilki, ki me ponoči pospremi domov (v resnici sem imela policijsko uro ob desetih zvečer) … Pesnitev je že davno izgubljena in po vseh teh letih se spomnim samo še zadnjega verza: in pišem tebi, sonce, bodi vekomaj prekleto.

Moja mati, nepoboljšljiva kombinacija realista in pesimista, je bila ob prebranem zaskrbljena, posadila me je na kavč in uporabila celo poved, da ji moram povedati, če mislim, da potrebujem pomoč. Bila sem užaljena. Če bi imel Edgar Allan Poe takšno mater, ne bi nikoli napisal Krokarja, hudiča, s takšno materjo še Aškercu ne bi uspelo napisati Mejnika. Od takrat sem se posvečala prozi in pristala, kjer sem. V majhno tolažbo mi je, da sem v študentskih letih zlomila srce pesniku, ki je, ko sem ga zapustila, začel dobivati pomembne literarne nagrade.

Nikoli nisem postala slovenska Sylvia Plath, Maya Angelou ali Wisława Szymborska, toda pesmi še vedno rada vzamem v roke. Pesem slednje Dlan je v zadnjem času moja najljubša: Sedemindvajset kosti,/petintrideset mišic,/kakšnih dva tisoč živčnih celic/v vsaki blazinici naših petih prstov./To je čisto zadosti,/da napišeš Mein Kampf/ali Medveda Puja.