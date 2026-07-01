Pevka in župnik

O energijah, onih kozmičnih, avrastih in vse bolj avšastih, ne bi pregloboko razpravljal.Takole čez prst bi jih odpravil z dejstvom, da bi včasih gore, no, griče premikal, spet tretjič pa se mi zjutraj ne ljubi niti svojega peresnega skeleta spraviti pokonci.

Ali sodim med homo sapiense, ki okolju s svojo prisotnostjo, da ne rečem pristnostjo, oddajajo pozitivne impulze, bi morali povedati v krogu mojih najljubših. Odgovor, sem prepričan, bi bil žalibog negativen.

Je pa res, da se sam gotovo ne počutim enako s prav vsakim, ki mi prekriža vsakodnevje. Lahko pa bi rekel, da sem v zadnjih letih doživel bližnje srečanje iste vrste z dvema bitjema, eno je moškega, drugo ženskega spola, za preživetje pa čas namenjata, bi rekel, kar različnim dejavnostim. Tako je naneslo, da sem se z obema srečal na službeni poti.

Prvi je župnik. Ko sva se prvič soočila in takoj razčistila, kdo v kaj in kdo absolutno v nič ne veruje, je med nama gladko steklo. Takole po človeško sem imel občutek, da sva se kar lepo ujela. Če sem v njegove revirje prišel slabovoljen, poln teh in onih skrbi, sem od njega odhajal, kako naj rečem, nahajpan. Srečala sva se po tistem večkrat in vedno je bilo enako, če ne še huje. V pozitivi. Tudi ko je šlo za onstranska vprašanja in dejanja.

Druga je pevka. Na prvi pogovor z njo sem prišel zdrav, ona bolna. Saj ne, da je bilo po dveh urah glasnega klepetanja in smeha obratno, ampak v službene prostore sem hodil, če tako rečem, sedem centimetrov nad tlemi, malone biblično. Težko rečem, zakaj, ampak tako kot govorimo o tesnobi, lahko tudi o neoprijemljivi radosti. Pred dnevi sva se srečala drugič. Saj drugič je vedno zasenčeno s prvič, ampak nekaj se ni spremenilo. Pozitivna – energija?