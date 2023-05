Pirati s telefona

Minulo noč sem slabo spal. Sanjalo se mi je, da sem se kot v slabi kriminalki v neznanem mestu, na neznani lokaciji, ob neznani uri z avtom srečal z znancem. Iz avta stopil do njegovega avta in se z njim zatopil v pogovor, tedaj pa je nekdo za mojim hrbtom vstopil v moj odklenjeni avto in mi ga pred nosom odpeljal. Ne vem, kako se je končalo, ker sem se na srečo prej zbudil.

Dan prej sem dobil Telekomov račun, ki je bil za približno 25 evrov višji kot običajno. Telefonski računi so znanost posebne vrste in vsa čast tistim, ki jih razumejo. Telekomov uslužbenec je bil kot običajno prijazen: »Pirati so vdrli v vaše elektronske komunikacije s pretvezo in vam pobrali omenjeni znesek.« Bodisi sem odgovoril na ponarejeno elektronsko pošto bodisi odgovarjal na kak telefonski klic ali SMS iz tujine. Načinov je, kolikor hočete. Vsak mesec si izmislijo nove in bolj pretkane zvijače. Ob njih zadostuje trenutek nepozornosti.

Telekomov uslužbenec me je potolažil, da je žrtev vse več, da so zneski tudi desetkrat višji in da so imeli v zadnjih mesecih kar dva primera s po 8000 evrov oškodovanja. Nemudoma sem podpisal pogodbo o vklopu varne spletne storitve whalebone in izklopu 14 možnih postavk zunanjih storitev, od plačevanja parkirnine in televotinga do SMS-donacij, od plačevanja digitalnih vsebin do informacij, od posredovanja profila »plačljivo« do profila »zabava« ... Za to novo storitev odklopa pa bom moral odšteti evro na mesec, čeprav revnejši za 14 možnosti plačevanja.

Če je podobnih žrtev vsaj tisoč na mesec, če vsakomur poberejo samo 25 evrov, se splača biti pirat. Pa še lastniku aplikacije pomagajo do dodatnega zaslužka. Za storitev, ki je bila včasih med brati čista kot solza. Obstaja še tretja možnost: da se odpovem vsem komunikacijam in sodobni tehnologiji in grem peš do ljudi in jim v obraz povem, kar jim gre. Jaz pa sem živel v lažnem prepričanju, da imajo pirate samo v Somaliji, pred Slonokoščeno obalo ali nekje v daljni Indoneziji.