Plačilo za dar

Letno vinjeto za osebni dirkalnik sem iz varnostnih razlogov kupoval na dan rednih pregledov pri avtomobilskih zdravnikih. Darila skoraj pozabljene prejšnje vlade, ki je njeno veljavnost zaradi cestnih zastojev podaljšala za štiri mesece, sem se razveselil. Preračunal sem, kdaj bo avtocestni dar konec vzel in si, kot se spodobi, novi datum naznačil na telefončku. Ampak pomembnih opravkov je toliko, da ob njihovem vnašanju kakega tudi izbrišeš. Seveda sem imel v glavo zadrto, da moja dovolilnica velja do konca devetega meseca. Da je napočil čas, ko je njeno veljavnost vzel vrag, me ni opozoril niti telefonski pisk, še manj moji možgani, ne mali ne oni ta glavni. Opomnjen sem bil prek kuverte in odrezka, ki me je vabil na pošto. Glede na to, da je bil pošiljatelj razločno natipkan, sem ...