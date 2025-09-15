Plažna oblačilna moda

Prizorišče je hotelska plaža v arabski državi, igralci pa iz vse Evrope, vzhodne in zahodne, ob nekaj soigralcih iz drugih arabskih držav. Kostumi skoraj ne bi mogli biti bolj različni, razen če bi večina tistih z res skromnimi krpicami odložila še te. A ob kamelah, konjih, padalih in še čemu to niti ne bi bil višek.

Plažna moda mlajših in malce manj mladih Evropejk se je skrčila, zlasti na zadnji strani. Očitno še vedno velja, da zelo vidna razmejitev med osončenimi in neosončenimi deli telesa ni estetska. Zdaj črt ni več, razen globoko nekje, kamor sonce tudi sicer nikoli ne posije.

Zgoraj brez je v arabskih državah prepovedano, čeprav to ni nikjer napisano ali naslikano. In to je verjetno prepričalo nekaj dam srednjih let, da so, sicer zelo diskretno in skoraj neopazno, odložile zgornji del kopalk. Ni povsem jasno, kakšne misli so utripale damam zgoraj brez. Mogoče sta priplavala vanje bojni krik s protestov za pravice žensk in spomin na zažiganje modrcev in na svobodo v prejšnjem stoletju, ki se je izgubila. Mogoče pa so v času, ko sploh ne gre več le za ženske in moške, saj imamo zdaj več deset spolov, pomislile le, da nočejo črt in belih zaplat na ogoreli koži.

Vseskozi piha, zato nekoliko čudi, da na otoku ni niti ene vetrnice. FOTO: Borut Tavčar

Z nobenim od teh vprašanj pa se niso ukvarjale arabske ženske, saj so iz njihovih oprav gledali le obraz, dlani in stopala. Kot neljubitelja mokrih kopalk me je to globoko pretreslo. Ne zgolj mokre kopalke, ki se sušijo skoraj neskončno dolgo, cela oprava, od katere kaplja. V taki so se nekoliko dlje časa zadržale v vodi, ko so prišle ven, pa se nobena ni ulegla na ležalnik, vse so hitro odšle v hotel. Ne dvomim, da je bilo prijetno odložiti mokro opravo, sprati sol in se obleči v suho obleko.

Po podaljšanem kopanju je verjetno prijetno odložiti obleko, s katere še kaplja. FOTO: Borut Tavčar

Vračanje k naravi medtem umira zaradi pametnih telefonov in evropske politike, po kateri so vse obale dostopne za vse, tudi zgolj ogleduhe. Znova bo treba v boj za svobodo.