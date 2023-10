Francozi so na nogah, berem. Problem je tako hud, da se niti v njihovi vladi ne morejo delati francoze, in so se odločili ukrepati. Kaj se jim je zgodilo? Javni prevoz njihovih velemest so napadle – žuželke! In to ne navadne, temveč take, ki običajno gnezdijo v vzmetnicah, pišejo mediji, znajo pa se zakopati tudi v prtljago in oblačila. Uganili ste: za ostudne posteljne stenice gre, ki se sploh ne ozirajo na to, ali nadlegujejo ljudi v velemestih ali podeželane. Ugotavljajo namreč, da jih obrobje velemest ni ustavilo. Svoj pohod nadaljujejo v svetovljanska francoska mesta, zaradi česar je del politike že pozval, da je treba ta grozna bitja razglasiti za javnozdravstveni problem in pripraviti akcijski načrt, saj da proti njim ni nihče imun. Poleg tega Francozi razmišljajo dolgoročno: prihodnje leto bodo gostili olimpijce z vsega sveta. In naj jih napadejo stenice!? Menda so si Francozi oddahnili šele, ko je minister za promet sklical sestanek s prevozniki … Ali so se tačas še vozili z javnim prevozom, nisem zasledila.

Kaj pa Slovenci? Nekaj gospa – potnic v javnem prevozu – se je pred dnevi obregnilo ob mularijo, ki se je z vsemi štirimi zakopala v oblazinjene sedeže potniškega vagona. Četverica petnajstletnikov je namreč svoj pohod razširila na osem sedežev. Ne oziraje se na druge se je sezula in se s stegnjenimi nogami ugnezdila še na sedežih nasproti. Njihove bele nogavice je po napornem urniku krasil rjavi rob od posušenega znoja. Med drugim … Zato gospe preprosto niso ostale imune za ta grozna bitja. In so skovale akcijski načrt. Predstavnika prevoznika so pocukale za rokav, ali ne misli kako ukrepati. Pa je po francosko zamahnil z roko, rekoč: »Nima smisla. Ko obrnem hrbet, je spet isto.«

Zdaj gospe držijo pesti, da bodo imeli Francozi več sreče – in smisla! – s prevzgojo žuželk v potniškem prometu kot Slovenci s prevzgojo potnikov v svojem …