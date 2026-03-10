Po vikendu

Konec tedna je kot ustvarjen za počasnejše občutke in misli. Tiste, ki nas spodbudijo k razmišljanju o stvareh, na katere druge dni morda nismo utegnili pomisliti. Knjige, filmi, glasba, sončni zahodi, drevesa, časopisi, fotografije, sveže rjuhe, šopki, spomini, objemi, ljudje … šteje vse, kar življenju daje smisel. Vsak hip se namreč lahko zgodi neki trenutek, ki bo predrugačil naš svet.

No, svet je šola in mi njegovi učenci. Na poti skozi življenje se vsak od nas česa (na)uči. Vizionarski ameriški industrialec Henry Ford je že davno vedel, da je edina prava napaka tista, iz katere se ničesar ne naučiš. Najboljša učna krivulja je vselej prijazen nasmeh.

Vikend nikakor ni le predah med dvema delovnima tednoma, temveč je tudi priložnost, da si vzamemo čas za tiste reči, ki jih sicer jemljemo preveč mimogrede. V tišini jutra ali na kavi s tistimi, ki jih imamo radi, pogosto najdemo odgovore na vprašanja, ki so se nam še včeraj zdela zapletena. Tisti najpreprostejši trenutki spet opomnijo, da je sreča skrita v drobnih stvareh.

Naj bo torej sobota in z njo nedelja čas malih odkritij, ljubeznivih besed in neslišnih spoznanj. Polna dva dni si dovolimo biti učenci življenja – radovedni in pripravljeni, da nas preseneti resnična zgodba.

Vedno bolj verjamem, da se nekatere stvari zgodijo ne le po naključju, temveč tudi zato, ker si si tako želel, kot če bi vesolje premišljeno uresničevalo tisto, kar nosimo v sebi, mi je pred kratkim, na sončno popoldne, ko se je že slutila pomlad in sva si privoščila prvi sladoled, dejal prijatelj A. Pripovedovalec zgodb. Tistih, ki se te dotaknejo. Vabijo k premišljevanju o življenju, svetu in sebi.

Naj se do ponedeljkovega zvonjenja, za polna dva dni, ustavi čas. Omislimo si počasnejše misli. Podarimo nasmeh.