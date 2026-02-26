Naj mi mladi starši ne zamerijo, če zapišem, da med vzgojo človeških in pasjih mladičev ni velikih razlik. Tisti, ki so izkusili oboje, se bodo najbrž strinjali, da brez doslednosti ni reda, vsako popuščanje pa človek drago plača.

Pred natanko osmimi leti je v našo družino prišla Popi. Ker ni potepuška psička, ni prišla kar sama od sebe, ampak smo si jo izbrali, potem ko smo se temeljito pogovorili. Recimo, da so bila pravila jasna.

Leglo osmih puhastih kepic iz rodu zlatih prinašalcev je vzredila Marijana, predana pasja mati v človeški podobi. Ves njen denar je šel za mladiče, medtem ko je njena hiša na hrvaškem podeželju kazala klavrno podobo. Kljub temu smo lahko po videozvezi pokukali v pasjo igralnico. Medtem ko so se mladički kobacali drug prek drugega, sta pasja mati in oče dremala na zguljenih foteljih. Ni jih razvajala le Marijana, ampak tudi vsi, ki so k njej prihajali na obisk. Nič čudnega, da se jim je potreba po božanju in čohanju za vedno zapisala v DNK. Sredi zasnežene zime so mladički začeli odhajati v nove domove in tudi naša izbranka se je po prvem šoku v avtu kmalu umirila.

Brez ceremonij smo jo iz uradne Primadone preimenovali v Popi in nato še enkrat ponovili pravila. Kavč in postelje so namenjeni izključno ljudem, ne psom. Popi bo hrano vedno dobila v skledo in nikjer drugje, hranjenje z mize je strogo prepovedano. Dolgo nam je vsem skupaj šlo zelo dobro. Še vedno nam gre, saj tisto o kavčih in mizi še drži. Do neke mere.

Mali spodrsljaj je začrtal nova pravila. Priznam, kriva sem. Ko sem prvič zanjo s pulta vzela košček suhega kruha, je bilo konec. Kuhinja je zdaj njen najljubši prostor, mene pa ima pod stalnim nadzorom. Odprem hladilnik, je že tam, stopim k pultu, gre za mano, hočem odpreti pomivalni stroj, ne gre, ker leži tik pod njim. Ena nedoslednost in reda ni več. Razen če povzdignem glas. Pa nisem verjela, ko so nam v pasji šoli namignili, da nas psi opazujejo 24 ur na dan.