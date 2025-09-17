Poletje bo kmalu zašlo

September. Mesec, ki diši po sveže ošiljenih barvicah, jutranji rosi v travi, nežnem hladu na večernem sprehodu. Jesen še ni razbohotena, a je tu. Na polno. Čeprav gre za premik, september ne sili. Nagovarja mehko, malone sramežljivo. Poletje se umika, a za njim ni žalovanja – samo tiho sprejemanje. Kot bi narava šepetala, zdaj je čas, da začnemo znova. Po svoje. Po moje in po tvoje.

In začnemo. Znova. Z novimi načrti, urniki. Premiki in odmiki. Z novo sezono knjig, dolgimi večeri, toplimi enolončnicami, škrniclji pečenega kostanja. September obenem nekako spet prebuja red, ki ga poletje ne pozna.

Čas je tudi spet za branje Pavčka in njegov verz o tem, kako se listje barva in čas upočasni. Spomnimo se tudi Debeljakove tišine in pesmi o poti, ki vodi vase. Naši sprehodi niso več bežanje pred vročino, ampak vračanje. K sebi. K (pre)hitremu večeru.

Pozni september je kot Pariz v jeseni, še brez dežja. Nekakšen Bach v tišini. Je Jane Austen na prvi strani romana. Je tisti trenutek, preden prvi list odpade z drevesa. Je dih med poletjem in jesenjo.

In če je oktober pot v novembrsko sivino, je september most. Povezava. Pomiritev s cikli. Pričevalec, da se stvari vedno znova končajo – in s tem, da se vedno znova začnejo.

In kot je v svojem Jesenskem dnevu zapisal Rilke: Čas je, Gospod. Poletje bo zašlo. Zagrni z dolgo senco sončne ure, vetrove zakotali čez zemljo. Ukaži, naj dorase zadnji sad; nakloni še dva sončna, južna dneva, da se dopolni vse, kar dozoreva, in pade v težko vino zadnji slad. Kdor nima hiše, več je ne zgradi. Kdor je zdaj sam, še dolgo sam ostane, nad pisma sklonjen, knjige neprebrane, in ko v alejah listje porjavi, bo šel nemirno tavat med platane.

September je v resnici uvod. Spet nov uvod.