Poletje je tu

Junij je bil bel. Vidim polja, bela od marjetic in bela od oblek, in teniška igrišča označena z belo. Potem je bil veter in močno grmenje. Neke noči je zvezda jezdila skozi oblake. Consume me, sem rekla tej zvezdi, pokonzumiraj me. To je bilo na poletni solsticij … Odlomek iz romana Valovi britanske pisateljice Virginie Woolf se zazre v čarobnost, ki jo premore edino najdaljši dan v letu. Ki zažene poletje. Z največjo močjo sonca. Ki osvetljuje ali razsvetljuje.

Na predvečer, na kresno noč, si je treba v mislih ali ob pogledu v zvezdnato nebo nekaj lepega zaželeti. Morda tudi skupaj z glasbo. Na tradicionalnem koncertu Poletna noč je Festival Ljubljana letos oznanil Srečen dan.

Vem, da danes bo srečen dan. To lahko začutimo že zjutraj. Ker poletje pomeni … Sinje nebo. Sladoledne oblake. Počitniški začetek. Natrpan kovček. Ustavljen veter. Mir. Meglice. Bele majice. Orošene kozarce. Jutranje ptice. Vasovalske čričke. Morje. Obsoletno hiško. Brezčasnost. Znosnost. Vzhodno. Od raja. Pozabljen kraj. Ki podoživlja nekdaj. Le zakaj. Tisto. Tja in nazaj. Senco cipres. Pok storžev. Otok čudes. Steklenice šabes. Napeto žepnico. Lju-beznico. Davno pozabljeno. Resnico. Prepognjen list. Prijeten nemir. Sladkorni izziv. Misel nanj … That's Amore!*

Rdečica. Dremež. Spomini. Samo »talepi«. Vedno. Znova. Svilena ruta. Drobcen pesek. Pikapolonica. Lubenica. Kamala zapestnica. Škropilnica. Školjke. Poljub morja. Solna potapljanja. Pošvedrane espadrile. Rožmarin. Zibajoča se viseča mreža. Spomin na Havaje. Ananas. Pisan zmaj. Papirnat pristanek. Žeja. Leden bellini. Slamica. Nonšalanca. Do dna. Sveža biga. Bela. Koga briga. Originalna mortadela. Dolce vita. Odložitev dela. Popoldanska siesta. Lahno odetje. Razgrinja. Pričakovanje večera. Kratko kraljevanje. Trenutka. Dveh. Poletje 2023 je tu.

* To je ljubezen!