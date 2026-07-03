Poletje nosi sol v laseh

Topi sladolede. Cedi lubenice. Prižiga festivalske luči. Neskončno diši po glicinijah. Doni z glasbenih odrov. Kotali smeh po ulicah. Podarja toploto. Zlati pšenična polja. Vabi pod zvezde. Zori gozdne jagode. Fila paprike. Barva obraze. Podaljšuje sence. Razteza dneve. Niza kresnice. Kliče na morje.

Greje kamnite zidove. Šumi v krošnjah. Mehča večere. Raznaša vonj po žaru. Skriva prstace. Posipa dneve z brezskrbnostjo. Razpira jadra. Lovi sonce v orošene kozarce. Šepeta med oljkami. Ziba dneve v lenobnost. Piše razglednice brez naslovov. Spleta prijateljstva do jutra. Nosi sol v laseh. Odpenja sandale. Razgrinja odeje po travniku. Čuva dolge pogovore. Oživlja balkone. Suši kopalke na zraku. Zapira modra polkna. Nabira kilometre. Preganja oblake. Polni tržnice. Ziba čolne v marini.

Osvobaja urnike. Plete dolge večere. Soli telesa. Polni srca. Pretaka limonade. Prireja piknike in veselice. Uči lenarjenja. Vrti disko krogle. Obrača strani starih romanov. Ustavlja križarke. Trosi mak po poljih. Razpira parazole. Napenja jadra. Preteguje dolga jutra. Lebdi opoldne. Kliče čričke. Vodi bose korake. Vleče k obzorju. Opogumlja poljube. Zadržuje sončne zahode. Premetava jambore. Odpenja vsakdan. Šteje proste dneve. Namiguje o ljubezni. Načrtuje potovanja.

Ustvarja izgovore za ostanke dneva. Povezuje družbe. Sladka fige. Barva vinograde. Premetava odločitve. Podaljšuje objeme. Vrača otroškost. Uči dneve trajati dlje. Sklanja sončnice. Peče koruzo. Polni košare z marelicami. Posaja slamnike. Vabi na še en krog. Raznaša italijanske melodije. Nosi sonce v žepih. Navdihuje pesnike. Obljublja vrnitve. Ožarja popoldanska pročelja.

Poletje zadržuje čas. In shranjuje spomine.